Jorge Macri reveló que Mauricio podría ser candidato en 2025

Con un tono de humor, Jorge Macri comentó: "Ojo que una vez dijeron 'Armen un partidito y ganen las elecciones' y lo hicimos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, me va a matar ahora ". Estas palabras generaron risas entre los asistentes y evidencian la posibilidad de que su primo, el ex presidente, regrese a la política activa.

Asimismo, luego de repasar los hitos de la gestión PRO en la Ciudad, el alcalde porteño buscó diferenciarse de las ideas que propone LLA, principal rival del espacio amarillo a nivel local en las elecciones legislativas.

"Venimos a desafiarnos con lo que se viene. Llegó la hora de revalidar nuestro liderazgo en la ciudad de Buenos Aires y lo vamos a hacer con firmeza. Tenemos que disputar poder y ganar", planteó Jorge Macri.

Jorge Macri se distanció de LLA: "queremos al Estado"

En esa línea, el jefe de Gobierno destacó el rol del Estado y se diferenció así de las ideas que promueve el partido libertario.

"Nosotros queremos un Estado eficiente y lo tenemos. Liviano y que no asfixie. Pero, además, queremos al Estado. No es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades. Esto algunos no lo entienden", planteó Macri.

Además, se distanció del espacio libertario y su obsesión con las redes sociales al asegurar que no pierde el tiempo "revisando likes o insultos en las redes".

"Si no viene con una propuesta superadora, me doy vuelta y sigo laburando. De eso se trata hacer política", graficó.

También sostuvo que no es de los que piensan que el partido que lidera el presidente Javier Milei le robó "las banderas" al PRO.

"Las banderas nos las van a robar, si las entregamos, si nos damos por vencidos o si nos comemos la curva de que el Estado es nuestro enemigo", subrayó.

A su vez, dijo que "una libertad sin contenidos y sin razón de ser se termina convirtiendo en una palabra hueca".

"No se trata de gritar o de gruñir. Libertad es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. No es gritarla", sentenció Macri.

De la misma manera, el alcalde porteño resaltó que en "la ciudad de Buenos Aires lidera el PRO".

"La agenda no nos la marca nadie, la definimos nosotros, porque es lo que nos demandan los porteños y el momento histórico de la Argentina", cerró el jefe de Gobierno.

Desde el PRO de la ciudad de Buenos Aires ya se habían demarcado de un posible acuerdo con LLA, como plantearon en las últimas horas Mauricio Macri y el propio Milei.

"En la elección local nos estamos preparando para competir", aseguraron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del PRO de la Ciudad.

En esa línea, los voceros sostuvieron que el armado de equipos de trabajo en conjunto con los liberales que plantea Mauricio Macri a nivel nacional "no se va a dar" en el territorio porteño.