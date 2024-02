La CGT respaldó el paro docente y se mantiene "en estado de alerta y movilización"

El dirigente Pablo Moyano aseguró que "a la CGT no la aprieta nadie", y trató de "cachivache" a Javier Milei.

“Vamos a hacer un paro nacional el próximo lunes 4. Un paro total de actividades en todo el país. Ahí estamos iniciando un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país”, aseguró el secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo.

El lanzamiento de la medida de fuerza por parte de los gremios docentes agrupados en la CGT se dio luego de la huelga que llevó a cabo la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) este lunes, en el inicio del ciclo lectivo en algunas provincias.

En tanto, dirigentes de los cinco sindicatos docentes nacionales se habían reunido ayer con autoridades del Gobierno para discutir el ingreso mínimo del sector, pero no llegaron a un acuerdo.

“No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario", había asegurado Romero, luego del cónclave en declaraciones a la prensa.

Por su lado, luego del encuentro con los gremios docentes, desde el Gobierno confirmaron “la continuidad del Fondo Compensador y el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente, donde se buscará reorientar los fondos a políticas vinculadas con aprendizajes efectivos (como el Plan Nacional de Alfabetización) y al sistema de información escolar”.

Conferencia de prensa paro docente.jpg La mesa que encabezó la conferencia de prensa este lunes anunciando el paro docente.

A su vez, aseguraron que para “establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa”.

Durante el encuentro, los gremios docentes reclamaron la recomposición salarial, el pago de la deuda con respecto FONID, partida que el Gobierno confirmó que busca eliminar, y la continuidad del fondo compensador.

La reunión que mantuvieron ayer los representantes del Ejecutivo con los sindicatos docentes pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando existirá una nueva convocatoria para intentar destrabar el conflicto.

La CGT endurece su postura

Uno de los integrantes del triunvirato dirigente de la CGT, Pablo Moyano, tomó la palabra y remarcó: "Cuenten con el apoyo de la CGT que está en alerta y movilización", y agregó que "seguramente se van a ir acrecentando las medidas que vamos a ir tomando, no vamos a mirar para otro lado".

Moyano también dijo que "se deteriora el poder adquisitivo y vemos como los trabajadores saltan los molinetes porque no pueden pagar el boleto". "Es vergonzoso, lamentable y doloroso que un tipo está todo el día tuiteando, peleándose y no resolviendo los problemas de la gente", agregó.

"Puede apretar a los gobernadores, a los diputados y diputadas, pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo Macri y mucho menos va a poder este cachivache que es un empleado de las corporaciones nacionales e internacionales", disparó el dirigente Camionero e insistió que el 4 de marzo acompañarían el paro docente.

Otro integrante del triunvirato dirigencial de la Confederación General del Trabajo, Carlos Acuña, manifestó su solidaridad con los docentes y criticó al gobierno por no presentar ofrecimiento en el encuentro por el Salario Mínimo Vital y Móvil.

"Hubo un saqueo al bolsillo de los trabajadores de la República Argentina. Pasó la plata de nuestros salarios, a los grandes sectores económicos"; "no solamente somos solidarios con este, sino también con todos conflictos que van a tener", aseguró.

Acuña, también afirmó que el paro del 24 de enero fue por los "pedidos de la gente" y agregó que "la CGT va a tomar las medidas que el pueblo quiere que tome".