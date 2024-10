La Corte rechazó un recurso de Cristina Kirchner para querellar gratis contra Google

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner que buscaba el "beneficio de justicia gratuita" bajo la Ley de Defensa del Consumidor, en el contexto de una demanda por daños y perjuicios contra Google . El rechazo del recurso, firmado por los cuatro ministros de la Corte, se realizó con costas.

A comienzos de agosto del 2021, la ex mandataria presentó una denuncia contra la compañía web por haber aparecido mencionada en su buscador como “ ladrona de la Nación Argentina ” y sus abogados pidieron conservar todos los datos asociados a su nombre desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice una pericia informática. Google, mientras tanto, rechazó ser responsable de esa situación y sostuvo que no se pueda acceder al servidor de la multinacional por entender que eso implicaría una violación al secreto comercial.

Pero la justicia argentina obliga al buscador a conservar los datos sobre ella hasta que se realice una pericia. El juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero hizo lugar a esa solicitud de prueba anticipada y Google presentó una apelación por considerar “improcedente” el dictado de esa medida y que no se cumplían los motivos que cita el Código Civil y Comercial para ese tipo de requisitorias. Las cuestiones llegaron hasta la Corte Suprema que validó el avance de la pericia.

CFK juicio.jpg Cristina Fernández de Kirchner, en el estrado por el juicio tras el intento de magnicidio.

En su demanda, Cristina Kirchner promovió la acción de daños y perjuicios contra Google LLC por haber asociado su nombre, en el “panel de conocimiento” de la plataforma del buscador, a la calidad de “ladrona”, atacando con ello su imagen y honor. En ese marco, invocó la aplicación del artículo 53 de la mencionada ley 24.240 (de Defensa del Consumidor).

La decisión de la Corte

El juez le otorgó a la ex presidenta el beneficio de gratuidad previsto en dicho artículo, que establece que “…las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita”. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó esa decisión pues entendió que en el caso no se verificaba la relación de consumo que invocaba la ex mandataria.

En efecto, la Cámara señaló que el suceso que dio origen a la acción no se encuentra comprendido en el ámbito del derecho del consumo, pues la divulgación de información, ideas, opiniones o dichos -aun cuando ellos resulten falsos, inexactos, agraviantes y puedan constituirse en un hecho ilícito- excede la noción típica de la relación de consumo. Además, dijo que la recepción, búsqueda y difusión de información que realizan los servicios de internet, aunque pueda reputarse y demostrarse su falsedad, no puede ser nunca considerada como un bien o servicio en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor.

Google. Juicio.jpg

Contra esa decisión, los abogados de CFK presentaron un recurso extraordinario federal en el que cuestionó, entre otros puntos, que la sentencia de Cámara pusiera en pugna, sin fundamento -a su entender-, la libertad de expresión y los derechos de los consumidores. También se señaló que lo decidido tiene el carácter de definitivo por cuanto no es susceptible de planteamiento en juicio posterior y le ocasiona un perjuicio irreparable.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti entendió que el recurso extraordinario era inadmisible y lo rechazó, con costas.