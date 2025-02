La encrucijada interna del peronismo ante la suspensión de las PASO, otro desafío para Cristina

Esta semana la Cámara Baja podría tratar el freno a las primarias durante 2025. Dentro del PJ no hay una posición común y tiene sectores que quieren eliminarlas. El bloque de UxP se reúne este lunes, pero el partido aún no se pronunció.

Antes de finalizar 2024, la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que no estaba de acuerdo con que los argentinos voten cada dos años. "Hay que reformar la Constitución. Además de las enmiendas, hay que modificar el período de elecciones. No puede haber elecciones cada dos años, tiene que ser cada cuatro años. Hay que acomodar los mandatos para que duren cuatro años, le dijo la ex vicepresidenta al periodista Rodis Recalt, en el canal de YouTube @generacion94. Nada dijo de las PASO, que ella promulgó sobre el final de su primer mandato.