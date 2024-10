La inmensa deuda de la mujer policía de San Luis que mató a sus hijos

image.png

Además, tenía otras dudas de montos menores con una serie de entidades. Uno de $941 mil con Credlap, $94 mil le debía a Mercado Pago, $48 mil a Argencred y $33 mil a Bersatex. Todos los montos corresponden a julio y agosto de 2024.

El padre de Silva declaró que ella tenía "deudas con todo el mundo" y que, en repetidas ocasiones había pedido a él y a sus otros hijos dinero y tarjetas de crédito.

Por otro lado, el hombre contó que el padre de uno de sus nietos sufrió recientemente un grave accidente laboral y se retrasó el pago de la cuota alimentaria, lo que agravó aún más los problemas económicos que enfrentaba su hija.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se hizo este miércoles pasado el mediodía se leyó la nota que la policía dejó en el cuaderno escolar de una de las víctimas.

“Ni Jonathan (por el padre de Bautista) ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños”, escribió Silva.

“Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos, gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más”.

“No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, necesito que estemos juntos”, concluyó.

La policía que mató a sus hijos en San Luis

La subinspectora de la Policía de San Luis mató a sus dos hijos, dejó dos cartas y se fugó. Horas después, fue detenida cuando se encontraba en la zona del perilago del dique Cruz de Piedra. Según trascendió, se había dirigido a ese lugar para quitarse la vida.

El estremecedor caso se dio a conocer en la mañana del martes cuando personal de la Comisaría Tercera fue alertada por la propia mujer sobre el ataque a sus hijos.

El parte policial difundido por medios locales detalla: "La mujer dejó en el lugar dos cartas que serán motivo de investigación, previamente llamó a familiares comunicando la situación y la decisión que había tomado y se dio a la fuga del lugar".

La mujer de 34 años, que cumplía funciones como subinspectora en la Comisaría 34 de Juana Koslay, fue hallada en el perilago de dique Cruz de Piedra y las fuentes señalaron: "Está siendo contenida por efectivos policiales a la espera de su traslado. También se hizo saber que se recuperó el arma reglamentaria".