Las "buenas noticias" de Javier Milei en su entrevista con Susana Giménez

El mandatario habló con la diva, minimizó el dato de la pobreza y aseguró: "Soy bueno como economista, se de crecimiento, pero no hago magia".

El jefe de Estado también habló de su reciente discurso en la ONU: "Incomodó a toda la progresía mundial" , al señalar que expuso ante ese foro que "no aceptará la agenda socialista" porque "va contra la vida".

Embed

"Solo quedan buenas noticias"

Respecto del dato de la pobreza que publicó el Indec la semana pasada, Milei advirtió que si no fuera por las medidas tomadas por su administración: "Hubiera estallado, hoy estaríamos hablando de un 95% de pobres".

En ese sentido, sostuvo que "la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día", y afirmó que "magia no hace". "La pobreza no se genera ni se elimina en un día", graficó.

"El escenario alternativo era muchísimo peor. La pobreza ni se genera en un día, ni se elimina en un día", afirmó y agregó: "Soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años de decadencia".

En ese sentido, prometió: "De acá para adelante solo quedan buenas noticias".

La crítica a la cultura

La diva le comentó al presidente que, previo a la entrevista, recibió un mensaje del bailarín Julio Bocca, para que le transmita el pedido de que "haga algo por la cultura. Milei, crispado, respondió: "Si no tengo plata para financiar la cultura, ¿qué hago? ¿Le dejo de dar de comer a los chicos? Acá los recursos son escasos, no hay plata. La plata es finita, yo no voy ni a tomar deuda ni estar emitiendo dinero ni tampoco voy a subir los impuestos".

Embed

El rating de la entrevista

Luego del bajo rating que tuvo la cadena nacional de la presentación del Presupuesto 2025, el Gobierno respira tranquilo, la nota de Susana Giménez al presidente Javier Milei bajó solo un punto con respecto a como venía el programa.

La entrevista al presidente de la nación, Javier Milei, marcó 13.9 puntos de rating, menos de medio punto por debajo de los 14.3 del inicio del programa, pero liderando, por lejos, la franja horaria. Canal 13, el más cercano, apenas supera los 5 puntos; al resto, le cuesta llegar al punto.

Susana recibió un piso de 11.1 de rating dejado por Escape Perfecto, y de a poco lo fue subiendo. Inmediatamente de comenzar alcanzó 11.5 con el segmento Salven los Millones, el juego donde reparte hasta 100 millones de pesos. Durante ese mismo segmento la medición llegó a 12,6. Luego subió un poco más, registrando 13.3.

El domingo pasado, en su debut, Susana Giménez, tuvo picos de 19 puntos, entre los invitados tuvo a dos campeones del mundo, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.