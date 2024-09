Por datos de pobreza, el gobierno de Javier Milei responzabilizó al kirchnerismo

En este sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió en conferencia de prensa en Casa Rosada, expresó que ese índice “seguramente volverá a reflejar cruda realidad que atraviesa la sociedad, consecuencia de tantos años de populismo”. Destacó: “El Gobierno heredó situación desastrosa, de las peores herencias recibidas en la historia argentina”.

El Consejo Coordinador de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano manifestó: “El aumento de la pobreza en Argentina no es responsabilidad de un solo momento. Son años de deterioro vinculados a la inestabilidad macroeconómica que afecta al país, el mal manejo de los recursos públicos, el agotamiento del modelo basado en el consumo y una legislación laboral que excluye a los nuevos trabajadores en lugar de integrarlos”.

Adorni redobló las críticas contra el exministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, por el impacto del “plan platita” del 2023 durante el período electoral: “Massa año pasado recurrió al ‘plan platita’, en período electoral emitió 13 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). No es un dato menor, marca que nos empobrecieron, que nos dejaron al borde de ser un país con casi todos los habitantes pobres”.

El vocero presidencial reclamó “terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania... Memoriosos selectivos que encerraron a los argentinos dos años y cuando son oposición le exigen al Gobierno resolver los problemas que ellos no solo generaron, sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.

Pobreza, desnutrición. Argentina.

Adorni advirtió: “La última híper de los argentinos en el 89-90, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, llevó la pobreza de 20% medida en mayo a 47% medida algunos meses después en octubre, derivando en una catástrofe económica y social. Y cuando hablamos de hiperinflación vemos lo importante de haberla evitado, cuando uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en la Argentina”.

El vocero presidencial dijo: “La pobreza se hubiese llevado de cerca de 40% a cerca del 95%, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluta en la Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es importante haber logrado evitarla y a menudo reiteramos esto, no es un tema menor”.