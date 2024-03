Las empresas ya presupuestaron aumentos salariales del 200% este año

Más allá de las negociaciones paritarias en curso, l as empresas ya tienen presupuestado este año otorgar incremento salarial del 196,46% en promedio, según un reporte elaborado por la consultora Mercer.

"Esta foto probablemente varíe de mes a mes. Todo va a depender de cómo se acomoden los precios relativos en los próximos meses y de las decisiones que se tomen a nivel macroeconómico, como la desregulación de las tarifas de energía y el transporte, entre otras. Esto redundará en que algunos sectores se verán más beneficiados que otros y estarán en mejores condiciones para mejorar la propuesta de valor a sus colaboradores", destacó Bernardi.

Según la última edición de la encuesta TISA realizada por Mercer, las empresas cerraron los incrementos salariales del 2023 con un total acumulado de 166%, sin catch-up y de 203% con catch-up, los cuales se encuentran muy por debajo de la inflación de 211% registrada en el período.

“Una de las cuestiones que más preocupó a las organizaciones a principios de 2024 fue la recomposición del desfasaje ocurrido a fines de 2023 como producto de la disparada de la inflación de diciembre. El 40% de las organizaciones encuestadas declaró haber realizado un catch up entre los meses enero y febrero de 2024, que se ubicó en un 20%. Si consideramos este porcentaje dentro de los incrementos anuales de 2023, el resultante en mediana es de 203%. Esto significa que, aun considerando el catch up, los incrementos para 2023 del mercado general siguen quedando por debajo de la inflación de ese mismo período”, explicó Bernardi,

Por otro lado, el 48% de las empresas dijo que para recomponer salarios "utilizaba una combinación de varios factores". "No obstante, hay un grupo de alrededor del 18% que aplica directamente la inflación a la hora de definir estos incrementos", dice el estudio.

Al respecto Bernardi explicó que “lo interesante es que este porcentaje se duplicó con respecto a fines de 2023″ . "Además, un 87% de las compañías aplican el mismo incremento para todos sus colaboradores. Este porcentaje también aumentó con respecto a nuestros sondeos de findes de 2023", dijo la directiva.

En ese sentido, la ejecutiva de Mercer Argentina apuntó se observa que "aumentó la cantidad de empresas que aplican directamente inflación a la hora de definir los incrementos para su personal fuera de convenio y que lo otorgan en forma uniforme para todos sus colaboradores".

"Esta situación no es la más deseable para la gestión salarial para este segmento de la dotación, pero es claramente coyuntural: las empresas se adaptan al contexto", enfatizó.