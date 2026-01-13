Las impactantes imágenes del meteotsunami fatal que azotó a la Costa Atlántica

Comenzaron a viralizarse los primeros videos que muestran la fuerza del agua arrastrando lo que se encuentra en su paso. El fenómeno dejó más de 30 heridos y un muerto.

Lo que parecía ser un típico lunes de verano en las playas bonaerenses se tornó en un escenario de película de terror, cuando un meteotsunami se registró en la Costa Atlántica y afectó a varias localidades.

La repentina crecida del mar que azotó a las distintas playas de la costa bonaerense, dejó como saldo un hombre fallecido . Autoridades de Defensa Civil de Buenos Aires confirmaron el fallecimiento de una persona que había sufrido fuertes golpes al chocar contra las rocas de una escollera en las playas de Santa Clara del Mar.

El fenómeno climático fue descrito por los turistas como un 'mini tsunami' , ya que el agua del mar comenzó a retirarse de forma abrupta de la costa antes de que la inmensa ola apareciera "casi como una pared" y rompiera con fuerza. Varios videos que se hicieron virales en redes sociales dan cuenta de este cambio repentino.

El momento en que el agua sube en la playa de Mar Chiquita El momento exacto en que sube el agua en Mar Chiquita

El fenómeno que azotó a la Costa Atlántica es "un evento imprevisible"

En este video, se puede ver la abrupta subida del nivel del mar. En el agua, decenas de bañistas disfrutaban refrescándose en un día a pleno sol y de relativa calma. Sin embargo, de un momento a otro, las olas comenzaron a intensificarse tras una breve retirada del mar.

Algunos de los presentes comenzaron a correr frente al agua que los arrastraba, mientras que otros necesitaron de la ayuda de socorristas para huir, mientras el mar comenzaba a llevarse las pertenencias de muchos de ellos y dejar un gran caos en la costa.

"Es un evento imprevisible, no hay estudios de meteorólogos o científicos que lo prevean. No tiene causas confirmadas por la ciencia. Hay que llevar tranquilidad porque no va a haber una repetición. Puede ocurrir en cualquier momento o lugar", expresó Fabián García, encargado de Defensa Civil, en diálogo con TN.

Meteotsunami

Meteotsunami fatal: un joven murió al ser arrastrado por el mar

Otro de los impactantes momentos que se vivió fue en Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita. Un joven de 29 años de edad, identificado como Yair Amir Mano Núñez, murió al ser sorprendido por el meteotsunami.

El impacto del agua fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. Uno de los videos que circuló en las últimas horas es el intento de reanimación cardiopulmonar que recibió el joven en la playa.

A pesar de la rápida intervención de los guardavidas y de la Prefectura, Yair perdió la vida a raíz de un brutal golpe que recibió en la cabeza al golpear con las piedras.

El intento de reanimación de la persona que falleció en Mar Chiquita

Por otra parte, otro de los videos que circuló en redes sociales es en el momento en que un equipo de salvavidas le aplican maniobras de resucitación cardio pulmonar (RCP) a una persona que había sido arrastrada por una ola gigante.

La grabación del rescate, a la que accedió el portal 0223, ocurrió en la playa ante la mirada atónita de cientos de personas que no podían creer lo que estaba pasando. Según se informó, el hombre que fue socorrido sufrió un infarto y permanece internado en grave estado en un hospital de la zona.