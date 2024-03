Las últimas definiciones de Luis Caputo: jubilaciones, formación de precios y su reunión con Rolando Figueroa

Sobre las jubilaciones, Caputo dijo que "la verdadera licuación de las jubilaciones vino con las moratorias", y detalló: "El número de trabajadores en actividad no crece desde el 2011. Con sus aportes, soportaban a dos millones de jubilados, ahora son seis, naturalmente las cuentas no dan".

Caputo sobre las jubilaciones

También calificó como "malísima", la fórmula de actualización de haberes jubilatorios del Gobierno anterior y aseguró: "Lo queremos solucionar y muchos lo usan políticamente". El ministro puntualizó que "al aumento del 30% del mes pasado le sumamos el 13,2% por la inflación de febrero, más un 12,5 de recomposición".

Según Caputo, la nueva jubilación mínima va a ser de 172 mil, más el bono, y afirmó que el incremento, en lo que va del 2024, equivale a un 64%.

"Tomamos el toro por las astas, lo sacamos por DNU y listo. A partir de abril se ajusta mensualmente por inflación, pensá que sino les hubiera correspondido en julio", aseguró.

Luis Caputo sobre los gobernadores: "el poder que pensaban que tenían se licuó"

Al ser interpelado sobre las posibilidades de gestionar sin la aprobación de leyes, Caputo aseguró que "se puede", pero que no es lo que quieren. Sobre las nuevas discusiones en el Congreso, comentó que se reunió con dos gobernadores y dejó una polémica definición.

En principio, el ministro de Economía remarcó que "el presidente no se mueve 10 centímetros de su curso", y agregó: "Nunca vi a nadie con tanta convicción por lo que hace". En esa línea, continuó indicando que "lo ideal es hacia donde estamos yendo, con el apoyo del Congreso y los gobernadores". "Lo segundo mejor, no es lo que se hizo siempre para hacerle creer a la gente que hay gobernabilidad, tranzar con la política, aumentar el gasto y financiarlo con deuda o emisión, sino seguir por nuestro curso con la gente y sin la política".

Respecto de esa definición, Caputo aseguró que ve "mayor predisposición de los gobernadores", y contó haberse reunido con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, y con el de Neuquén, Rolando Figueroa.

Figueroa Francos Posse reunion 140324 Rolando Figueroa reunido con Guillermo Francos y Nicolás Posse. No trascendieron fotos de su encuentro con Luis Caputo.

"Yo lo veo bien, realmente, probamos que aun sin la ley vamos al objetivo de ordenar las cuentas públicas", dijo sobre estos encuentros y remató indicando que "ese poder de negociación que pensaban que tenían sí se licuó y el apoyo de la gente al Gobierno es cada vez mayor; eso les hace decir: 'más vale que acompañemos'".

Su reunión con los supermercadistas

Con relación a su encuentro con los referentes de comercios de grandes superficies por los descuentos en segunda unidad o promociones similares, Caputo dejo que se preocupa y ocupa de los precios. "Si yo veo precios que están fuera de lo que debería ser, no voy a intervenir el Indec para hacerle creer a la gente que la inflación es más baja, ni voy a congelar precios para que crean que no aumentan", dijo sobre las comparaciones con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

"Nosotros los hacemos competir, los escucho y ellos mismos me reconocen que fijaron los precios de sus productos augurando una situación económica muchísimo peor que la que tenemos, con el dólar a 2000 o 3000 pesos, y hoy no los corrigen", aseguró.

alimentos.jpg El Gobierno convocó a los supermercadistas por los descuentos en la segunda unidad.

Además, agregó que los formadores de precios "ponen estas promociones, que no las capta el índice, y es entendible. Ahora las están cambiando y, para darle un envión a eso, abrimos más importaciones de lo que es la canasta básica para hacerlos competir y que sientan la presión de que si no los bajan van a venir productos importados que los van a reemplazar".

Sobre eso, confirmó que ya le encomendó a los secretarios de Producción y Comercio, Juan Pazo y Pablo Lavigne, que analicen que otros sectores y productos tiene "precios alejados de la realidad" para avanzar en la importación de esos productos.