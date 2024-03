Luis Caputo pidió que los empresarios sean "más héroes", prometió bajar impuestos y habló de la inflación

720 - 2024-03-21T150338.538.webp Durante su presentación, Luis Caputo habló de la inflación y elogió a los empresarios.

Caputo se expresó así al disertar en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

En ese marco, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que en el Gobierno"estamos más que satisfechos con lo que hemos obtenido, con equilibrio fiscal, inflación a la baja y sumando reservas. No llegamos a este punto de casualidad. Estamos aquí porque se hicieron los deberes".

En ese sentido, garantizó que "no nos vamos a desviar de este curso. La estabilidad vino para quedarse. Por ejemplo, la base monetaria se redujo 38%. Las cosas están calmas en el mercado porque en poco tiempo van a escasear los pesos".

A su criterio, "la gente apoya al cambio y eso es algo que a la oposición la perturba.No pueden creer que en el medio de un ajuste, la sociedad apoya cada vez más" al Gobierno.

"Por eso no queremos jugar el juego de la política, si bien lo entendemos. Si la política no acompañara, nuestra reacción no va a ser desviarnos del camino y aumentar el gasto. Así, tarde o temprano las cosas van a salir", enfatizó. "Por eso no queremos jugar el juego de la política, si bien lo entendemos. Si la política no acompañara, nuestra reacción no va a ser desviarnos del camino y aumentar el gasto. Así, tarde o temprano las cosas van a salir", enfatizó.

Luis Caputo apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández

Caputo insistió con que este Gobierno recibió "la peor herencia de la historia. Y fuimos por un programa muy ortodoxo, tanto en lo fiscal como en lo monetario, de una manera bien de shock".

El funcionario explicó que la razón por la que se hizo así "fue para atacar la raíz del problema. Los políticos siempre tuvieron la excusa para no tener que sincerar que el problema real siempre fue el déficit fiscal. Los políticos siempre quieren gastar más de lo que recaudan. Entonces siempre se desvió la atención hacia las consecuencias, pero nunca hacia las causas".

"Las crisis eran siempre recurrentes porque nunca se resolvía el déficit fiscal, financiado con emisión, con deuda y, como hizo el kirchnerismo, con fuerte suba de impuestos", evaluó.

La inflación vuelve a preocupar

El ministro de Economía Luis Caputo alertó hoy que la inflación de marzo puede ubicarse en línea con el dato de febrero y advirtió cierta dificultad de que sostenga la baja de los últimos dos meses.

Reconoció que si bien los alimentos en supermercados bajaron sus precios, no es el único item a tener en cuenta.

Las declaraciones fueron en la previa a su disertación en el almuerzo del CiCYP.