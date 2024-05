Ley Bases: Ignacio Torres adelantó cómo votarán los senadores de la Patagonia

Luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la Ley de Bases de Javier Milei , la escena política se cambió de lugar, ahora todas las miradas están puestas en la Cámara de Senadores, quienes serán los que la conviertan en ley o no. En este sentido , Ignacio Torres , gobernador de Chubut adelantó como votarán los senadores de la Patagonia .

A pesar del primer triunfo del gobierno en la Cámara Baja, nada está asegurado para el oficialismo, ya que hay puntos de la ley de Milei que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los senadores, incluso de varios que responden a mandatarios provinciales dialoguistas.

Entre los puntos más conflictivos de la ley se encuentra la restitución del piso mínimo al impuesto a las Ganancias , que no es del agrado de ciertos gobernadores, especialmente de la Patagonia, donde la medida afectaría a miles de trabajadores de industrias como la petrolera.

El voto de los senadores de la Patagonia

En este sentido, Ignacio Torres, ya adelantó su opinión respecto a la polémica en torno a Ganancias, adelantando la posición que adoptarán en conjunto todos los gobernadores patagónicos.

“Todos van a votar en contra”, afirmó el chubutense en declaraciones radiales, con relación a la orden que bajaron los mandatarios provinciales a sus senadores, como los de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la propia Chubut.

gobernadores patagonia.jpeg Ignacio Torres adelantó que los senadores de la Patagonia "van a votar en contra” del proyecto de restituir el Impueto a las Ganancias de la Ley Bases. Foto: LMN.

“Todos van a votar en contra de Ganancias porque no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. El costo de vida en la Patagonia es mucho más alto”, explicó Torres, aclarando no obstante que “la gran mayoría de la Ley Bases lo acompañamos”.

En efecto, la mayoría de los trabajadores patagónicos cobran con sus salarios un plus que se denomina “zona desfavorable”, que puede representar hasta un 60% de los haberes, por lo que todos serían alcanzados por el impuesto, de aprobarse la ley tal y como salió aprobada de Diputados.

En ese sentido, Torres dijo que "Ganancias lo vamos a votar en contra porque no contempla estas asimetrías. ¿Qué pedíamos los patagónicos? Que se contemple el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. Son 18 votos que van a votar en contra de Ganancias", precisó.

Para el chubutense, “hay un dilema con Ganancias que se podría haber resuelto… De hecho, para nosotros un régimen de grandes inversiones es importante: hay muchas inversiones que están frenadas por la incertidumbre que genera” el tratamiento del proyecto libertario.

El Gobernador de Tucumán les pidió a sus senadores que voten a favor

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo dijo quebuscará convencer a los senadores nacionales Juan Manzur y Sandra Mendoza votar a favor de la Ley Bases.

"Voy a hablar con Manzur, voy a hablar con Sandra Mendoza", anunció Jaldo en una entrevista con Radio Mitres, donde además ratificó su posición dialoguista con el gobierno de Milei, aunque subrayó que "de ninguna manera me considero liberal".

Osvaldo Jaldo. Juan Luis Manzur.jpg

Sobre la Ley Baes, subrayó que "el país está necesitando los instrumentos parlamentarios legales necesarios para poder gobernar", y se refirió a la posición de los senadores tucumanos: "Es una responsabilidad de ellos y es el voto de ellos".

“Ahora, de la manera que Tucumán viene dialogando con el gobierno nacional, de la manera que los senadores son los representantes genuinos de la provincia, tendrían que ver y analizar bien cómo y de qué manera ayudan a la gobernabilidad a nivel nacional, pero también cómo se defiende los intereses de la provincia de Tucumán", insistió el Osvaldo Jaldo.