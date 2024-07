Liberaron al creador de Fútbol Libre: "Fue sin ánimo de lucro, está probado que no se enriqueció"

En tanto, Jorge Bacaloni, presidente de Alianza Contra la Piratería Audiovisual, había dicho que el joven “se dedicaba a suministrar contenido y herramientas de programación a otros operadores piratas, tales como códigos de acceso para violentar los mecanismos de seguridad implementados por las compañías”.

Los motivos de la liberación de Kahsad

La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro. Según explicaron desde la defensa del acusado, a cargo de Fernando Madeo Facente y Marcelo Canale, el pedido de excarcelación se fundó por diversos motivos que beneficiaban al joven mendocino de 23 años. “Primero en principal, porque dieron por entendido que no existe ni peligro de fuga, ni peligro de entorpecimiento en el caso por parte de él”, indicaron.

Asimismo, se comprobó que "Kashad", el seudónimo que utilizaba, no contaba con antecedentes penales, siendo que incluso no había recibido ningún beneficio económico significativo con los sitios de piratería online. En esa línea, durante su indagatoria explicó las razones detrás de la página y su funcionamiento, ante lo que aclaró que su objetivo no era enriquecerse.

El fin de Futbol Libre

El jueves pasado, mientras se jugaba el partido de Uruguay – Colombia por las semifinales de la Copa América 2024, la página web que permitía el pirateo de partidos de fútbol llamada “Fútbol Libre” dejó de funcionar. Y no se trató simplemente de una sobrecarga en el servidor por la cantidad de gente conectada, sino que su creador, un joven de 23 años, había sido detenido.

La detención de Kashad

La Justicia argentina ordenó bloquear más de 50 dominios de la página de transmisiones ilegales Fútbol Libre y también los de Megadeportes. Los sitios se encontraban en un momento de auge debido a las competencias deportivas en disputa y la dificultad de acceder a las transmisiones, su creador fue detenido e imputado.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia que realizó la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza) en el marco de un trabajo conjunto de las empresas que adquieren los derechos de las transmisiones en América Latina, contra la piratería online.

El allanamiento fue en la provincia de Mendoza, y estuvo a cargo del Departamento Godoy Cruz, liderado por el fiscal de Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) Alejandro Musso, con el respaldo de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una vez que los oficiales intervinieron en el domicilio objetivo, secuestraron una computadora, pendrives y otros elementos que, según indicaron las primeras pericias, contienen información sobre la administración de los distintos canales que utilizan para reproducir el contenido de manera ilegal y los movimientos de dinero que obtienen por publicidad en sus sitios.

Una vez que lograron hacerse con este material, la Justicia procedió el bloqueo de más 50 sitios de “Futbol Libre” y los correspondientes a “Megadeportes”.