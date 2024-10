Los 8 escalones: trabajó como empleada doméstica y terminó casándose con su empleador

Ante esto, el conductor leyó la historia de la mujer: “Vivís en San Telmo. Dice que estás junto con tu esposo hace 16 años, que se conocieron en el secundario para adultos, pero esto me sorprendió: fue empleada doméstica con cama adentro de un matrimonio durante muchos años y cuando falleció la mujer, su patrón le propuso casarse, pero para que pueda heredar el departamento donde vive ahora con su actual pareja . O sea, se casaron, pero no se enamoraron”.

“Todo papel. Era un matrimonio sin hijos y él me dice: 'Te lo propongo, ya que hace muchos años que trabajás con nosotros y te conocemos. Quiero dejarte a vos mis propiedades, ¿te animás a casarte?´Sí, le dije”, contó Norma.

Embed

“Claro, porque si no aparecían seguro sobrinos”, observó Guido Kaczka. “Aparecieron, pero los saqué carpiendo”, aseguró Norma, quien finalmente heredó la propiedad donde en la actualidad vive con su pareja.

Quiso festejar con su abuela el premio de Los 8 escalones y casi la manda al hospital

La ganadora de los 3 millones de Los 8 Escalones sufrió un fuerte golpe en medio de la celebración cuando su nieto, en un momento de emoción, corrió a abrazarla para festejar y terminaron en el piso, mientras todos los panelistas e incluso Guido Kaczka se mostraron preocupados.

Alicia se quedó con el premio después de la última pregunta, pero no esperaba ser sorprendida de esa manera por su nieto, que corrió desde la tribuna hasta el lugar donde estaba su abuela. La mujer fue asistida por un médico, ya que el movimiento del cuello y la caída podían generar alguna lesión. Por suerte no presentó ningún tipo de molestia.

quiso festejar con su abuela el premio de Los 8 escalones y casi la manda al hospital

“Sos un tarado”, le dijo varias veces Alicia entre risas, una vez que se pudo incorporar y poner de pie. “Estoy bien, fue la pierna”, dijo Alicia cuando el doctor insistió en revisarla.

Luego de ver que se encontraba bien, el conductor y los panelistas se aliviaron y se mostraron riéndose por la inesperada situación.

La solidaridad de Santiago Simari el reconocido ganador de Los 8 escalones

Santiago Simari se impuso en la edición especial de Los 8 escalones, al enfrentarse con otros ganadores del certamen. El joven de 19 años se hizo conocido en 2023, al romper todos los récords en el certamen y se llevó 15 millones de pesos. El joven participó de una edición especial del certamen por 10 millones de pesos, en la que se enfrentó a otros ganadores y se consagró durante el miércoles por la noche, por lo que se terminó llevando la suma de 25 millones.

Embed

“Yo no soy de los que odian la historia ni la política. A mí sí me ha tocado ver a mi viejos y me toca ver que se rompen el alma laburando los dos constantemente, a mis hermanos que hacen un esfuerzo enorme, yo también”, reveló el gran ganador de Los 8 Escalones sobre sus ganas de convertirse en presidente de la Nación.

En la misma línea con su deseo, el joven de 19 años reconoció que usará el premio para mejorar la vida de sus padres y de los demás. “Y va más por ese lado de poder ayudar, no a mi familia nomás, se trata de un montón de gente más y eso es lo que tengo ganas desde hace un montón de tiempo. No me adscribo a una moda reciente sino que es algo que tengo desde chiquito”, sostuvo Santiago.