Macabro: antes de morir, una mujer denunció que fue violada por un enfermero del hospital

La paciente no podía hablar, pero escribió un mensaje en una servilleta para contar que estaba siendo víctima de abuso sexual en la terapia intensiva.

Un escalofriante hecho sacude al Hospital Central de la provincia de Mendoza por la grave denuncia que hizo una mujer . Se trata de Evelyn Daiana Carrera quien estaba internada en el Unidad de Cuidados Intensivos. Había sufrido complicaciones luego de una operación y el miércoles murió. Poco antes de hacerlo pudo denunciar (no podía hablar así que lo hizo a través de una nota que le pudo hacer llegar a sus familiares) que estaba siendo violada , presumiblemente, por un enfermero de ese centro de salud .

Así fue la denuncia por violación

El calvario de Evelyn comenzó el 12 de diciembre pasado, aunque la historia se conoció recién ahora, cuando su madre fue a visitarla a la Unidad de Cuidados Intensivos en la que Evelyn estaba internada. La mujer, de apenas 35 años y madre de dos hijos, una adolescente de 15 y un varón de 17 años, no podía hablar y le escribió en una servilleta un estremecedor mensaje: "Me violan, me violan".