Macabro: encontraron el cuerpo descuartizado de un contador en el freezer de su casa

Sus familiares llevaban varios días sin saber de él y se encontraron con el horror. Las pruebas que confunden a los investigadores.

El domingo a la mañana su camioneta había sido encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol.

Un verdadero horror mantiene conmocionado a todos, tras el hallazgo del cuerpo de un contador descuartizado en el freezer de su casa. Y crece el misterio sobre lo que sucedió.

La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años, y fue su hermana quien descubrió el cadáver, tras varios días sin poder contactarlo.

El cuerpo de un contador de 52 años fue encontrado en el freezer de su casa en la ciudad de Aguilares, Tucumán, y se conoció que trabajaba en la Dirección General de Rentas.

El brutal hallazgo ocurrió este domingo en un domicilio en la esquina de avenida Sabio y Virgen del Carmen. Sus familiares estaban hace varios días sin tener novedades de él. Si bien las sospechas de la familia comenzaron allí, todo se tornó más preocupante cuando el domingo a la mañana su camioneta había sido encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol.

TUCUMAN DESCUARTIZADO

Ante esta situación, su hermana usó una llave que tenía de la vivienda y entró. Allí, descubrió el horror y llamó de inmediato a la Policía, así lo informó TN.

Los efectivos policiales llegaron hasta el lugar, acordonaron el área y empezaron a indagar cómo ocurrió la muerte. La situación era escalofriante: los restos estaban seccionados y envueltos con una frazada dentro del freezer, informó el Ministerio Público Fiscal.

Con el paso de las horas se conoció que la hermana de la víctima había recibido extraños mensajes desde su celular. “La mujer notó que no era él quien escribía”, detalló el fiscal Miguel Varela, a cargo de la causa.

La principal hipótesis del brutal crimen

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) detectó en la casa del contador, manchas de sangre y rastros de arrastre hacia el freezer, aunque no había señales de pelea ni desorden.

En paralelo se trata de establecer si fue víctima de un robo, pero la Justicia no descarta ninguna hipótesis y los indicios apuntan a que Romano fue asesinado en su propia casa.

casa descuartizado

Por estas horas se recolectan testimonios y videos para establecer quiénes ingresaron a la casa en las horas previas al crimen.

Un detalle que tienen en cuenta es que la puerta de entrada de la casa estaba cerrada con llave. Es decir, que el o los involucrados en la muerte habrían tenido acceso al domicilio o conocían a la víctima.

Se espera ahora el resultado de la autopsia para determinar cuándo y cuál fue la causa de muerte.

Encontraron los restos de un bebé en el freezer de una casa

El hallazgo del cuerpo de un bebé de 27 semanas en el freezer de una casa provocó gran conmoción. Por el hecho fue detenida la mamá, quien confesó el crimen. El hallazgo ocurrió el martes en la localidad de Alberche del Caudillo, Toledo, donde la madre de la mujer alertó a Servicio Sociales sobre el parto.

Los trabajadores sociales, que venían haciendo un seguimiento a la madre —de mediana edad, con problemas de consumo de drogas y víctima de violencia de género—, notaron irregularidades en el embarazo y al recibir el llamado de la madre, avisaron a la Guardia Civil.

Los agentes entraron a la casa después de conseguir los permisos judiciales. La mujer aseguró que había tenido un aborto y que guardó el cuerpo en el freezer. La Policía encontró el feto exactamente donde la madre había indicado.

La Guardia Civil recopiló pruebas en la casa para determinar cómo ocurrió el parto y en qué condiciones fue conservado el cuerpo. La mujer, que tiene otros cuatro hijos de distintos padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia intentaba esclarecer las circunstancias del hecho.

La policía la detuvo al igual que su actual pareja.