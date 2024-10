Masacre de pingüinos de Punta Tombo: un científico aseguró en el juicio que murieron enterrados

De este modo, García Borboroglu rechazó el punto de vista de Federico Ruffa, abogado defensor de Ricardo La Regina, el acusado de haber causado el desastre ambiental . Ruffa había dicho que en el juicio no iban a encontrar “ningún pingüino muerto ni un huevo roto”.

Lo que vio en Punta Tombo

«Estas aves pasan el 70% de su vida en el mar -explicó el científico-. Cuando están en tierra es el momento de mayor fragilidad".

"Aquí vemos que es un adulto macho que trata de revivir, de proteger a su cría. El cuidado parental hacia sus pichones es superior a tratar de preservarse él», detalló mostrando las imágenes.

Mientas se proyectaba el video, el biólogo se refirió a «la barbaridad que sucedió en esta colonia». Y recordó que el hallazgo de pichones muertos y del pingüino adulto tratando de revivirlos fue «uno de los momentos más duros» del recorrido.

WhatsApp-Image-2024-10-28-at-14.10.03-1536x848.jpeg Este martes se lleva a cabo la segunda jornada del juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo.

«Los pingüinos de Magallanes se habitúan a la presencia humana cuando el manejo de la colonia es el adecuado. Pero esta colonia era prístina, era muy difícil estudiarla, estaba intacta, no tenía presencia humana. Por eso me impactaba comprobar que (la colonia de pingüinos) pasó de no tener presencia humana a tener una maquina de ocho mil kilos durante tres meses, impactando. Lo que veíamos era el cadáver de la colonia», describió García Borboroglu.

Su teoría: los taparon con tierra

En referencia al alambrado de seis hilos, con un boyero eléctrico, que dividió en dos a la colonia, aseguró que “era muy visible la perturbación de los animales, tenían que ir al mar y no sabían por dónde, tenían que volver y tampoco sabían”.

“El alambrado era como una L -detalló-, encerraba a la pingüinera en una época crítica, cuando los viajes de alimentación son muy cortos, tienen que ir y volver todo el tiempo porque la demora tiene impacto en la supervivencia».

Ante la pregunta de Ruffa acerca de si había hecho algún estudio para determinar fehacientemente la causa de las muertes de los pichones, y si los decesos pudieron haber ocurrido por causas naturales, el científico admitió que no realizó una autopsia, pero sostuvo la idea de que la muerte se produjo porque los taparon con tierra.

Cuando se descubrió el desastre, García Borboroglu fue convocado como experto y concurrió con su equipo para filmar y dejar registro de lo ocurrido. Es doctor en biología, egresado Universidad Nacional de la Patagonia, investigador del Conicet y profesor asociado de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos.