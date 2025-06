Masacre en Tres Arroyos: cómo fue asesinada la mujer y los detalles de la brutal escena del crimen

Fernando asesinó a su esposa y sus dos pequeños hijos con una crueldad que impactó a todos. Después se suicidó. "No parece un hecho de emoción violenta", advirtieron.

Revelaron cómo mató a su esposa en la casa donde vivían

Rocío Villarreal tenía 25 años y fuentes policiales confirmaron que fue estrangulada por su pareja, Fernando Del Archiprete. La autopsia indicó que falleció como consecuencia de un ahorcamiento, ya que su marido la ahorcó con un cable. Pero también se confirmó que fue apuñalada.

FtjIz1CL3_720x0__1.jpg

Desde la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires detallaron a Noticias Argentinas, que el cuerpo se encontraba cubierto con una frazada, en posición decúbito central y con las piernas semiflexionadas sobre una laguna de sangre.

Según se indica en el informe, el cuerpo de Rocío estaba cubierto por una frazada. Vestía una calza negra, zapatillas deportivas blancas, remera gris y campera color rosa. Además, se confirmó que tenía una herida punzo cortante en región infrahioidea, horizontal (zona del cuello debajo del hueso hioides).

En la vivienda encontraron manchas hemáticas en algunas paredes y muebles, mientras que se secuestró una cuchilla tipo carnicero de 13 centímetros de mango blanco y con 16 centímetros de hoja lisa. Pese a que la herida parecería haber sido el motivo de la muerte, la autopsia confirmó que murió estrangulada con un cable, señaló Infobae.

En el lugar también se incautaron prendas pertenecientes al imputado como las zapatillas, pantalón de trabajo azul, chomba de piqué azul y un buzo azul de algodón.

El cruel crimen de sus dos pequeños hijos

A medida que avanza la investigación, se conocen macabros detalles sobre la masacre. En las últimas horas confirmaron que tras asesinar a Rocío, su marido salió de su domicilio a bordo de una camioneta Renault Duster y al llegar al paraje San Cayetano mató a sus dos hijos: Tiziano, de 8 años, y Francesco, de 4. Como los pequeños sobrevivieron al impacto, el hombre decidió ahogarlos en una zanja que había en el lugar.

masacre tres arroyos.avif

Posteriormente fue hacia la ruta y en el kilómetro 69 se arrojó debajo de un camión Mercedes Benz. A pocos metros los efectivos policiales hallaron la camioneta y los cuerpos de los dos menores.

“Estaba en tratamiento psiquiátrico"

La fiscal del caso, Natalia Ramos, indicó que Fernando Dellarciprete: “Estaba en tratamiento psiquiátrico, pero no sé si estaba tomando la medicación, pero no había indicios para llegar a este desenlace”.

“Ayer a las 10 de la mañana el padre retiró a los hijos de la escuela y fue la ruta para Necochea donde los ahogó, anteriormente había asesinado a su mujer. En el campo, se tira después se tira debajo de un camión, eso es lo que tenemos en la causa”, comentó a A24.

masacre.jfif

Además, Ramos informó que el hombre “tenía un trastorno paranoico y que tomaba medicación que no estaba usando de manera correcta”, sostuvo y añadió que en el medio de que retira a los nenes y los lleva a su destino final, el asesino pasó dejó a sus hijos con sus abuelos por un rato y luego los pasó a buscar para cometer los asesinatos.

“Era una persona que tenía un padecimiento de salud mental. No parece un hecho de emoción violenta”, indicó la fiscal sobre la investigación. No se trata de un delirio la patología de esta persona, sino un trastorno en el que se iba y venía mentalmente, por lo que era necesario tomar mediación y eso no se cura”.