Michelo, el influencer que criticó a Máximo Kirchner y luego lo dieron por muerto

El salteño, quien vive en Venezuela y apoya a Maduro , no escatimó en apuntar contra el hijo de Cristina y Máximo Kirchner. El tiktoker indicó que traicionó el legado de su padre al apoyar al presidente Javier Milei.

image.png

Según la visión del influencer, mientras referentes como el Cuervo Larroque "salieron a bancar a Venezuela", Máximo "se alía con los libertarios para atacarla" y lo señala como responsable de frenar el juicio político a Karina Milei en el escándalo de la criptoestafa, supuestamente a cambio de protección para su entorno.

Por otra parte, el salteño señaló al "círculo de amigos" del dirigente camporista, a quienes responsabilizó de obstaculizar las decisiones relacionadas, por ejemplo, al presupuesto bonaerense de Axel Kicillof y desconectarse por completo de la militancia: "Se están cagando en la doctrina peronista y en las bases. Vos, Máximo, te aliaste con la derecha para operar a Kicillof y para proteger a los tuyos. Te borraste cuando reprimieron a los jubilados, cuando había que bancar en la calle. Vos estás cómodo".

¿Quién te eligió, Máximo?

En otro momento del video, Michelo apuntó duramente contra el dirigente por la calamitosa situación que atraviesa el peronismo y no se guardó nada: "¿Quién te eligió, Máximo? ¿Qué hiciste para conducir? No terminaste abogacía, no terminaste periodismo, nunca fuiste intendente. Estás cómodo en los actos, con sueldos y estructuras pagadas, sin pisar la calle”. Frente a esto, rescata la figura de Kicillof, a quien presenta como “un tipo que estudió, que tiene calle, que ganó la provincia con un autito".

"Vos no representas el legado de tu viejo ni el 1%. Si hoy tu apellido sirve para algo, fue gracias a Venezuela, que le prestó plata a Néstor para que pudiera pagarle al FMI. No te olvides de eso", lanzó.

"Si avanzó Milei fue porque ustedes se encargaron de destruir el movimiento peronista desde adentro. Pusieron a Alberto a dedo, a Massa a dedo, a Scioli a dedo. ¿Y mira cómo estamos? Es hora de que las bases elijan", comentó y deslizó la importancia de renovar la dirigencia peronista.

Ya finalizando su video, el joven de 32 años lo acusó a Máximo de trabajar la gestión de Kicillof en provincia de Buenos Aires. "¿Vos querés ser gobernador? Yo no te quiero. No te quieren las bases. Le bloqueaste el presupuesto a Axel mientras gobernaba la provincia. ¿Para quién jugás?".

Embed

Michelo fue víctima de una 'fake news': lo dieron por muerto

Luego de su fuerte descargo contra la dirigencia peronista, su video siguió generando repercusión, pero también comenzó a circular en las redes sociales una noticia falsa sobre la muerte de Michelo.

La desinformación afirmaba que el influencer había muerto el 2 de junio a los 32 años, y se compartieron fotos y videos para respaldar la mentira. En la red social X (ex Twitter) sus propios seguidores advirtieron esta mentira.

En horas de la madrugada, él mismo publicó un video donde se lo ve bailando y escribió: "Quieren bajarme y no saben como hacer".