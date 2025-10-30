El clima en Neuquén

icon
21° Temp
40% Hum
País
La Mañana Agencia de Recaudación y Control Aduanero

Monotributo: Arca activa una bonificación del 100% a quienes cumplan este requisito

Según lo comunicó la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), quienes cumplan con este requisito podrán acceder a la bonificación del 100 por ciento en el impuesto Monotributo.

Monotributo: Arca activa una bonificación del 100% a quienes cumplan este requisito

Monotributo: Arca activa una bonificación del 100% a quienes cumplan este requisito

En su portal oficial, la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) detalla que todo propietario de un inmueble que se encuentra alquilado tendrá que inscribirse en la ARCA y cumplir con las obligaciones que le corresponden como locador. Asimismo, el organismo tributario contempla una bonificación del 100 por ciento en el pago del impuesto Monotributo. ¿Qué requisito hay que cumplir para acceder a ella?

Cabe recordar que la cuota mensual del Monotributo se establece de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del Monotributo engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. Asimismo, es oportuno señalar que la cuota del Monotributo incluye el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación.

ARCA Monotributo.jpg
Todo propietario de un inmueble que se encuentra alquilado tendrá que inscribirse en la ARCA y cumplir con las obligaciones que le corresponden como locador.

Todo propietario de un inmueble que se encuentra alquilado tendrá que inscribirse en la ARCA y cumplir con las obligaciones que le corresponden como locador.

Aquellos contribuyentes del régimen del Monotributo que alquilen propiedades podrán acceder al 100% de bonificación de la cuota de ese impuesto. Para ello, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.
  • Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres.
  • No poseer más de tres propiedades.
  • No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del Monotributo ($94.805.682,90 anuales).

Según lo consignaron fuentes de la ARCA, el objetivo de esta disposición es la fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.

Además, también se especificó que la bonificación del 100 por ciento de la cuota del impuesto Monotributo no es el único beneficio al que podrán acceder las personas que cumplan con estos requisitos. Y es que, según se informó, estas también podrán obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

monotributo.jpg
Aquellos contribuyentes del régimen del Monotributo que alquilen propiedades podrán acceder al 100% de bonificación de la cuota de ese impuesto si es que cumplen con determinados requisitos.

Aquellos contribuyentes del régimen del Monotributo que alquilen propiedades podrán acceder al 100% de bonificación de la cuota de ese impuesto si es que cumplen con determinados requisitos.

Es oportuno señalar que las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

  • Categoría A:$8.992.597,87.
  • Categoría B: $13.175.201,52.
  • Categoría C: $18.473.166,15.
  • Categoría D: $22.934.610,05.
  • Categoría E: $26.977.793,60.
  • Categoría F: $33.809.379,57.
  • Categoría G: $40.431.835,35.
  • Categoría H: $61.344.853,64.
  • Categoría I: $68.664.410,05.
  • Categoría J: $78.632.948,76.
  • Categoría K: $94.805.682,90.

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes:

  • Categoría A: $37.085,74 servicios y venta de bienes muebles.
  • Categoría B: $42.216,41 servicios y venta de bienes muebles.
  • Categoría C: $49.435,58 servicios y $48.320,22 venta de bienes muebles.
  • Categoría D: $63.357,80 servicios y $61.824,18 venta de bienes muebles.
  • Categoría E: $89.714,31 servicios y $81.070,26 venta de bienes muebles.
  • Categoría F: $112.906,59 servicios y $97.291,54 venta de bienes muebles.
  • Categoría G: $172.457,38 servicios y $118.920,05 venta de bienes muebles.
  • Categoría H: $391.400,62 servicios y $238.038,48 venta de bienes muebles.
  • Categoría I: $721.650,46 servicios y $355.672,64 venta de bienes muebles.
  • Categoría J: $874.069,29 servicios y $434.895,92 venta de bienes muebles.
  • Categoría K: $1.208.890,60 servicios y $525.732,01 venta de bienes muebles.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso