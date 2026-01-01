Murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural de Córdoba: tenía 9 años

Ocurrió en la provincia de Córdoba. La causa fue caratulada como muerte dudosa y las circunstancias exactas aún son materia de investigación.

Una niña de 9 años falleció este miércoles en la zona rural de Oncativo, Córdoba , tras sufrir un episodio de ahogamiento en el jacuzzi de un hotel. La menor, que era oriunda de la capital de esa provincia, se encontraba alojada con sus padres. Según se supo, ellos presenciaron el hecho ocurrido cerca de las 20 horas.

De acuerdo con información oficial brindada por la Unidad Regional Departamental Río Segundo (URD Río Segundo) , el hecho se produjo en el Hotel Rural Nono Luigi . Según detalló Cadena 3 en sus reportes, la niña fue asistida por personal médico tras un llamado de emergencia.

Una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo , donde el equipo de salud realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. La menor no logró ser estabilizada y se confirmó su deceso en el centro asistencial.

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras permanecía en el jacuzzi del hotel. Las circunstancias exactas del episodio son materia de investigación y la causa judicial fue caratulada como muerte dudosa.

Clínica Gatti Oncativo

La familia de la víctima, integrada por sus padres de 40 y 39 años, recibió contención profesional en medio del proceso de duelo. Las fuerzas de seguridad tomaron intervención para esclarecer el contexto y los posibles factores que intervinieron en el fallecimiento.

Otros casos de ahogamiento en la última semana

Hace dos días, un hombre de 35 años falleció ahogado en la Cascada Grande de La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba. El hecho ocurrió durante una jornada turística en uno de los sitios más concurridos del Valle de Calamuchita.

cascada la cumbrecita

La víctima, que habría llegado desde la ciudad de Córdoba, se encontraba acompañada por dos amigos. Según el reporte policial, el hombre ingresó al agua durante la tarde y, en un momento, sus acompañantes advirtieron que no salía a la superficie. Lograron sacarlo y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada del personal de emergencias.

De acuerdo con información publicada por El Doce TV, uno de los amigos continuó con las maniobras de reanimación hasta que arribó la policía. Los agentes de la Policía de Córdoba relevaron a los presentes y continuaron los intentos de reanimación durante al menos veinte minutos. Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de salud de la comuna también participaron en las tareas para restablecer los signos vitales de la víctima.

Finalmente, un servicio de emergencias constató el fallecimiento del hombre en el lugar. Si bien la identidad no fue informada oficialmente, tanto la víctima como sus acompañantes serían residentes de la ciudad de Córdoba.

Esa misma jornada, pero en la localidad rionegrina de Cipolletti, un joven de 33 años murió tras lanzarse al canal de riego en la zona de El Treinta. La víctima, identificada como Luciano Bustos, se encontraba en el lugar junto a familiares y amigos.

ahogado canal de riego

El episodio ocurrió después del almuerzo, cuando el grupo compartía bebidas durante una jornada calurosa. En un momento, Bustos ingresó al agua y poco después sus acompañantes notaron que no regresaba a la superficie. Según relatos de testigos, intentaron auxiliarlo arrojando una cuerda y lograron sacarlo del canal. Afuera del agua, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin obtener respuesta.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti bajo código rojo. Al arribar, los médicos constataron su fallecimiento.

Fuentes citadas por LM Cipolletti señalaron que las primeras investigaciones no permitieron determinar con precisión cómo ocurrió el ahogamiento. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial para la autopsia, mientras la causa quedó caratulada como “muerte dudosa”.