Murió Cristina Mariscotti: la historia de la "Abuela Lalala" que se hizo viral en el Mundial de Qatar

Aunque todos le decían abuela, no tenía nietos. Con barbijo y bandera en mano salía a festejar en la calle. Hace pocas horas se conoció la causa de su muerte.

Detrás de la imagen viral también había una vida sencilla, marcada por los recuerdos del barrio, el valor del trabajo y una devoción intacta por la Selección.

Una triste noticia se conoció en las últimas horas, tras confirmarse la muerte de Cristina Mariscotti tenía 79 año s, quien se volvió la abuela más famosa de Argentina. Conocida por los cánticos de "Abuela lalala" , saltó a la fama en las redes cuando los fanáticos le dedicaron una canción en medio de los festejos por los triunfos de la Selección argentina.

La vecina oriunda de Liniers salía a la puerta de su casa, en Caaguazú y Andalgalá, envuelta en la bandera argentina y celebraba cada triunfo de la Scaloneta con una energía contagiosa.

Este domingo se conoció la noticia de su deceso, pero su partida ocurrió a principios de marzo y no se supo hasta ahora por una decisión familiar.

La mujer falleció a los 79 años tras una descompensación vinculada a una insuficiencia cardíaca.

FALLECIÓ CRISTINA MARISCOTTI, LA ABUELA LALALA. TENÍA 79 AÑOS

Quién era Cristina, la "abuela" que fue furor en el Mundial del 2022

Aunque todos la llamaban "abuela", Mariscotti no tenía nietos propios. Había nacido en Almagro en 1946 y se mudó cuando era muy chica a la casa de Liniers en la que vivió hasta el final de su vida. Era la menor de tres hermanas, nunca formó pareja y, sin proponérselo, terminó construyendo un vínculo afectivo con una multitud que la adoptó como propia.

Detrás de la imagen viral también había una vida sencilla, marcada por los recuerdos del barrio, el valor del trabajo y una devoción intacta por la Selección argentina.

En diversas entrevistas dejó en claro que, por cábala, no miraba los partidos y confesó que Lionel Messi era su jugador favorito. Con su espontaneidad, su ternura y su entusiasmo, la abuela Lalala quedó asociada para siempre a una de las postales más queridas de Qatar 2022.

abuela lalala Su último tramo de vida no fue sencillo: en julio de 2024 sufrió un violento robo en su domicilio que afectó su salud.

"Una gran sorpresa": el salto a la fama de Cristina

La jubilada que supo conquistar a los argentinos nació en el año 1946 en la Ciudad de Buenos Aires, era la mayor de tres hermanas. "Yo me sentaba en la puerta de esta casa con mi abuela y a lo lejos veíamos el tren. Había pocas casas y ningún edificio", contó a TN tiempo atrás sobre la infancia en su barrio. Apenas terminó el secundario, consiguió trabajo por su habilidad para escribir a máquina, y siempre valoró el esfuerzo y la dedicación que le enseñaron sus abuelas.

Durante su momento de fama, Cristina manifestó ante medios locales: "Siento ante todo una gran sorpresa. Y a la vez una gran angustia. Me dicen que tengo que disfrutarlo, que no tengo que estar asustada, pero es algo que siento, como que me descubrieron, que va a pasar algo malo… Y no me va a pasar nada, lo sé, pero me da ese miedo. Trato de ser positiva pero el mal existe y me asusta… Igual en el barrio me siento protegida y sé que Dios me va a cuidar".

abuela mundial (1) Cristina junto a "Los pibes de Luro" que comenzaron los festejos en la esquina de su casa.

Cristina era también muy creyente. En diálogo con Infobae, tiempo atrás, se le consultó cómo le explicaría a sus padres lo que estaba viviendo, ella muy segura contestó: "Yo sé que me están viendo, que nos están viendo a todos. Yo los siento, están siempre. Y si mi abuela me viera haciendo esto tal vez me diría que estoy loca, porque ella era inmigrante, una mujer seria… Capaz que me retaría".