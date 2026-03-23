Murió la "Abuela Lalala", la vecina que se hizo viral en los festejos del Mundial de Qatar

Se convirtió en la abuela más famosa del país durante los festejos del Mundial de Qatar 2022.

Su último tramo de vida no fue sencillo: en julio de 2024 sufrió un violento robo en su domicilio que afectó su salud.

Una triste noticia se conoció en las últimas horas, tras confirmarse el fallecimiento de Cristina Mariscotti tenía 79 año s, quien se volvió la abuela más famosa de Argentina. Conocida por los cánticos de "Abuela lalala" , saltó a la fama en las redes cuando los fanáticos le dedicaron una canción en medio de los festejos por los triunfos de la Selección argentina.

Cristina se volvió viral durante el Mundial de Qatar 2022 en el que Argentina se consagró campeón del Mundo.

La mujer falleció a los 79 años tras una descompensación vinculada a una insuficiencia cardíaca. Este domingo se conoció la noticia de su deceso, pero su partida ocurrió a principios de marzo y no se supo hasta ahora por una decisión familiar.

FALLECIÓ CRISTINA MARISCOTTI, LA ABUELA LALALA. TENÍA 79 AÑOS

La abuela que se convirtió en la cábala del Mundial de Qatar

Cristina era hincha de Boca y fanática de Lionel Messi, pero no veía los partidos por cábala. En 2022, en plena fase de grupos del Mundial de Qatar, la mujer oriunda Liniers decidió salir a la puerta de su casa festejar cada victoria de la Scaloneta con la bandera argentina en sus manos.

Sólo faltó un un grupo de hinchas, un celular y una canción de cancha para que la fama fuera instantánea y ella misma se convirtió en la cábala de muchos.

En aquel momento de su fama, Cristina manifestó ante medios locales: "Siento ante todo una gran sorpresa. Y a la vez una gran angustia. Me dicen que tengo que disfrutarlo, que no tengo que estar asustada, pero es algo que siento, como que me descubrieron, que va a pasar algo malo… Y no me va a pasar nada, lo sé, pero me da ese miedo. Trato de ser positiva pero el mal existe y me asusta… Igual en el barrio me siento protegida y sé que Dios me va a cuidar".

abuela lalala

A medida que la Selección Argentina superaba las instancias, el hit dejó de corresponder a Cristina y se globalizó en una especie de himno para acompañar cada partido de la Argentina que venció en la final a Francia y se coronó campeón del mundo.

Su último tramo de vida no fue sencillo: en julio de 2024 sufrió un violento robo en su domicilio que afectó su salud. Finalmente, tras ser internada en el Hospital Santojanni, falleció rodeada del afecto de sus hermanas y sobrinos.

Durante sus celebraciones, usaba barbijo para protegerse del COVID porque su salud era frágil. En palabras de ella, ya en el mundial "andaba más o menos".

En aquel entonces, una empresa se acercó a ella para invitarla con un acompañante a Qatar para ver la final, pero ella no quiso. "Son como 50 horas de viaje, no estoy en condiciones. Prefiero verlo acá, rodeada de gente conocida, de mi familia, tranquilita", explicaba.

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Con respecto a su relación con la Selección, Cristina contó tiempo atrás a Indfobae: "Miré los dos mundiales que ganamos, sí. Apenas terminó el partido en el ‘78 ya estábamos en el colectivo con mis amigas rumbo al obelisco. Y en el ‘86 yo tenía un fitito y fuimos en él al centro, pensé que me lo iban a abollar todo, pero no, me lo cuidaron".

"También me acuerdo del ‘90. Los gritos que pegamos cuando hizo el gol Caniggia. Y el ‘94, que fue una lágrima. Y ahora está Messi, es mi jugador preferido. Le mandé mil mensajes, ojalá alguno le llegue", explicó.