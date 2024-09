Murió un DJ argentino en Ibiza: cayó de un tercer piso e investigan si fue un accidente

Además, se indicó que todas las vías de investigación se encuentran abiertas y todavía no se cierra ninguna posibilidad.

La Policía Científica realizará un análisis toxicológico para determinar si Garmendia se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas al momento de su fallecimiento. La principal hipótesis apunta a un accidente, de todos modos, no se descarta una autodeterminación.

Diseño sin título (1).png La Policía Científica española trabaja en la investigación del DJ argentino que falleció en Ibiza

Qué dijo el padre del DJ argentino que murió en Ibiza

Luego de enterarse de la trágica noticia, el padre de Federico, Alberto Joaquín Garmendia Salas, le dedicó una emotiva despedida.

“Lloro y lloro y no voy a parar de llorar. Se me fue un pedazo de mi vida, no lo puedo creer y no lo voy a asimilar. Duele, mierda que duele, y allá lejos va a ir tu hermana, con la que compartiste los nueve meses de gestación, a buscarte para que quedes en casa. Ay, Federico, qué dolor, ¿por qué tanto dolor? Si vos fuiste feliz a tu manera y era lo que me interesaba", publicó en las redes.

Y agregó: "Yo no sé hasta cuando voy a soportar este dolor, pero nos volveremos a encontrar y descansaremos en paz. Chau mi amado hijo, hasta que nos volvamos a encontrar. Me retumba a cada rato el ‘qué haces viejo querido’, que me decías cuando te hablaba”.

Por otra parte, la familia del DJ busca repatriar los restos de Federico. Según informó TN, deben recaudar 4.500 euros para poder trasladar el cuerpo a Argentina.

“El costo para traer sus restos cremados asciende a 4.500 euros. Mientras que, si el cuerpo no es cremado, el monto asciende a 7.500 euros”, relataron sus familiares.

Para afrontar los altos costos, la familia Garmendia inició una "campaña solidaria" a través de la cuenta bancaria de la hermana del DJ, María Garmendia.