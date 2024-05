Otra renuncia en el Gobierno: se fue el segundo de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

720 - 2024-05-15T095749.971.webp Una nueva renuncia en el Gobierno que genera cierto resquemor. Mariano Cúneo Libarona se quedó sin su "segundo".

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes del ministerio, el exjefe de Gabinete -como varios exfuncionarios de la administración libertaria- alegó “motivos personales”, y dio un paso al costado del cargo. Las mismas fuentes desmintieron los trascendidos de disconformidad con su labor en el Ministerio de Justicia.

Quién era el funcionario que presentó la renuncia

De estrechos vínculos con Cúneo Libarona, el exfuncionario destacó a través de su carta de renuncia “la amistad de más de 30 años” con el ministro, motivos por los que asegura que aceptó el cargo, y “la firme convicción en los objetivos, la transparencia y la responsabilidad con la que entendemos que debe encararse la función pública en esta área que tanta pasión nos genera”.

“Aprecio profundamente la oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso y dedicado, así como la confianza que se me otorgó para desempeñar tan alta función en el Ministerio”, sostuvo además, y agregó: “Quedo a disposición para colaborar en cualquier aspecto relacionado con la noble y honorable tarea que se ha propuesto y así contribuir al cumplimiento de sus objetivos”.

Aún no hay nombre para sucederlo en el cargo. Tampoco para cubrir sus tareas que por estos tiempos se concentraban en la búsqueda de apoyos en la Cámara de Senadores para los candidatos del presidente Javier Milei para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

La reconstrucción de LLA y fusión con el PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló el domingo de la posible unión electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, elogió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y definió el rol del expresidente Mauricio Macri.

Según planteó la funcionaria nacional, el Gobierno apuesta a que en la próxima elección legislativa de 2025 haya dos propuestas: “la del cambio, y la retrograda”. La intención del Poder Ejecutivo es que “todos los sectores aunque haya diferencias" se nucleen detrás de la primera, y definió la visión antagónica como “la retrógrada”, la que genera desorden, la que hace paros y marchas.

“Si la mirada retrograda es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún”, planteó en una entrevista a La Nación +.

En la misma línea, y apostando a una potencial unión de las fuerzas políticas se preguntó: “¿Por qué vas a ir separado?, ¿para representar qué?, ¿hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sanguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social”.

“La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenes votos”, planteó respecto a la postura de opositores al gobierno de Javier Milei como el radical Martín Lousteau o el referente del PRO Horacio Rodríguez Larreta.