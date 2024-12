¡Otra vez! Le pidió a los vecinos que bajen la música y le dieron una paliza entre tres

Embed "Música":



Porque pidió que bajen la música y lo desfiguraron a las piñas. pic.twitter.com/oBvoTq8Bdo — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 30, 2024

“Primero me pegaron por la espalda y cuando caí al piso, empezaron a patearme. Pensé que no iban a parar y que me iban a matar”, expresó Lucas, quien sufrió lesiones en el rostro y la cabeza. Tras el ataque, recibió atención médica en el Hospital Italiano, donde le diagnosticaron un sangrado maxilar.

Denuncia y medidas legales

El abogado de la víctima, Alejandro Broitman, informó que se presentará una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Este por amenazas coactivas y lesiones graves. Además, se solicitará una restricción perimetral de 200 metros para los agresores, quienes aún no han sido identificados plenamente.

El letrado también adelantó que se pedirá la declaración del inquilino que organizó la fiesta para identificar a los agresores. Asimismo, sugirió que, de comprobarse la participación de un profesional médico en el ataque, solicitarán la revocación de su matrícula y que los responsables sean expulsados del país.

Sanciones del consorcio

Como medida inmediata, el consorcio del edificio sancionó al inquilino responsable de la fiesta con una multa superior a 100 mil pesos y le prohibió el uso del SUM durante tres meses.

“Desde ese día tengo miedo de andar por el edificio. Siempre miro para todos lados, no sé si me van a volver a atacar”, comentó Lucas, quien sigue recuperándose de las lesiones sufridas.

La investigación está en curso y se espera que las autoridades judiciales avancen en la identificación de los responsables para definir las posibles imputaciones.