"¿Otra vez vos?": la increíble historia del apostador que ganó dos veces el Quini 6

Aunque las posibilidades de que esto suceda son casi nulas, esto marca un antecedente pocas veces visto. Cuánto dinero se llevó.

Aunque parezca increíble, un hombre fue protagonista de un afortunado momento con el que muchos sueñan: ganarse el Quini 6 . Pero como si fuera poco, después de un tiempo volvió a ganarlo. La increíble historia de un apostador.

Entre los ganadores del sorteo del Quini 6 de este miércoles 21 de enero, hubo un jugador afortunado que llamó la atención por este increíble logro en la Lotería de Santa Fe.

La jornada quedó marcada por un hecho prácticamente imposible: un apostador ganó el Quini 6 por segunda vez . Aunque las posibilidades de que esto suceda son casi nulas, esto marca un antecedente pocas veces visto en el juego.

quini

Qué números jugó y cuánto dinero ganó el apostador del Quini 6

Según informó el diario La Capital el afortunado realizó su jugada en la Agencia de Lotería N° 9002/02 "Los Amigos", ubicado en la ciudad de Reconquista.

Tras acertar seis números en la modalidad Siempre Sale, el vecino de la localidad santafesina se ganó $15.434.207 (el monto inicial era de más de 21 millones pero luego se le descontaron los impuestos).

agencia quini santa fe

Fue Romina Forte, la titular del establecimiento, quien confirmó que el jugador victorioso era "Vino a controlar, es un cliente habitual. él estaba muy contento". Además, contó como reaccionó: "Fue una situación de risa, de decirle: ¿Otra vez vos?".

Según relató, se trata de un cliente de "hace muchísimo tiempo. Es la segunda vez que saca un premio hace unos seis años había tenido un premio importante. En este caso sacó dos veces".

Y confirmó que siempre juega con la misma boleta. Según precisó el ganador volvió a confiar en sus números de siempre. La combinación que le dio la victoria por segunda vez fue: 06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para jugar al Quini 6 cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varias modalidades. Más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. Y en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

bolillas sorteo quini 6 generica Agencias del Quini 6 de todo el país registraron un nuevo pico de consultas tras el sorteo que dejó más de $1.800 millones en manos de un solo ganador.

La pregunta de todos es ¿Cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6? Al respecto, el economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter.

Allí reveló que h izo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.