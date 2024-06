Por qué el impuesto PAIS complica la promesa de salir del cepo al dólar

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) se abona cuando se compra moneda extranjera para ahorro, pagar servicios en el exterior, o usar la tarjeta de crédito o débito para pagar consumos en divisa extranjera.

A mediados de 2023, se llevaron al 7,5% las percepciones de ese impuesto para pagar las importaciones y este año pasaron a 17,5%. A esto se sumó que en mayo se extendió el alcance del Impuesto PAIS para el pago de dividendos, giro de utilidades y a los suscriptores de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

Pese a las buenas intenciones del Presidente, para los analistas habría complicaciones para cumplir con el compromiso de eliminar el Impuesto PAIS, ya que la recaudación de este tributo es el principal sostén de los ingresos que permiten cumplir con el proclamado objetivo del superávit fiscal.

Qué se necesito para levantar el cepo al dólar

Según dicen, que el Banco Central deje de tener reservas netas negativas es condición básica para desarmar el cepo cambiario. Si bien esto se consiguió hace poco, para los analistas el BCRA todavía debe tener mayor “poder de fuego” (más reservas positivas) para poder intervenir en el mercado cambiario y frenar posibles corridas.

En ese sentido, recientemente el ex ministro de Economía Hernán Lacunza aseguró que aún “no están las condiciones para salir del cepo” porque para eso debería “haber pocos pesos y muchos dólares, pero hoy hay cero reservas netas”. Por eso, una de las opciones que viene evaluando el Gobierno es conseguir financiamiento del FMI por US$ 15.000 millones, aunque por ahora el organismo multilateral no parece dispuesto a abrir la billetera.

Otro punto que los analistas mencionan como necesario para abrir el cepo sería tener un tipo de cambio competitivo para que convenga quedarse en pesos porque comprar dólares sería relativamente caro, pero el problema es que la inflación le viene ganando al dólar hace cuatro meses. De hecho, varios analistas advierten que si el Gobierno continúa con su estrategia de ajustar el tipo de cambio oficial al 2% mensual (crawling peg), muy debajo de la inflación, pronto quedará atrasado el tipo de cambio.

Otro problema que advierten los analistas para poder levantar el impuesto PAÍS es que el tributo representa dos puntos del PBI: es decir, para sacarlo el Gobierno debería encontrar otra fuente para sustituir ese gran caudal de ingresos. Por eso es clave para el Ejecutivo que se apruebe la reforma fiscal que le permitiría mejorar los recursos a través de medidas como el blanqueo o la restitución de Ganancias.