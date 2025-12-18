Pronostican vientos de más de 90 km/h y fuertes lluvias con granizo: la alerta del SMN

A pocos días del comienzo del verano, se esperan días inestables con intensas tormentas eléctricas.

Ya en la cuenta regresiva del inicio del verano, se advierte sobre varios días de inestabilidad climática que afectarán a distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológica Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas amarillas , donde se anticipa la presencia de fuertes vientos, tormentas y lluvias intensas.

Según precisó el organismo nacional, se trata de dos alertas de nivel amarillo que se extenderán en varias provincias durante la jornada del viernes 19 de diciembre.

Alerta por fuertes vientos: a qué zonas afectará

De acuerdo a la información brindada por el SMN, rige una alerta amarilla para las próximas horas por fuertes vientos.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h", detallaron. Y precisaron que estas condiciones alcanzarán el viernes a las provincias de Río Negro y Neuquén.

Por otro lado, rige también otra alerta de nivel amarillo por viento zonda. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", indicaron.

Este fenómeno -que afectará a Mendoza - puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

mapa_alertas (23)

Alerta a por tormentas eléctricas y lluvias

El SMN también publicó otra alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual", precisaron. Las mismas afectarán a las provincias de Córdoba y San Luis.

tormentas (1)

¿Sigue el viento? A cuánto llegarán las ráfagas en Neuquén

Tras días fríos y la vuelta del calor este martes, el tiempo de las jornadas previas a las fiestas estará marcado por vientos moderados, temperaturas cálidas pero sin llegar a picos extremos y algunas lluvias dispersas. Así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas en su sitio oficial, donde se publica el pronóstico extendido a seis días.

Este jueves 18 comienza con cielo mayormente despejado, 30°C de máxima y viento leve de hasta 24 km/h. Conforme avance el día se nublará parcialmente, descenderá la temperatura hasta 13°C y el viento aumentará en intensidad, llegando a sentirse ráfagas de hasta 41 km/h.

Neuquén Río Calor Clima (11)

De cara al finde, AIC pronosticó inestabilidad durante el viernes 19. El viento promediará en 24 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 44 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta 11°C y el viento aumentará hasta promediar en 50 km/h.

Para el sábado 20 se espera inestabilidad durante todo el día, una temperatura máxima de 31°C y viento con ráfagas de hasta 57 km/h. La mínima será de 12°C durante la noche.

El domingo 21 comenzará mayormente despejado. Durante la tarde, la máxima llegará a tocar los 30°C. El viento se mantendrá en velocidades moderadas durante toda la jornada, llegando a ráfagas de 57 km/h. Hacia la noche se despejará completamente y la temperatura descenderá drásticamente, llegando a bajar de los 10°C.