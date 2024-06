Qué carrera tengo que estudiar para convertirme en millonario

A la hora de elegir una carrera , no son pocas las personas que se preguntan qué deben estudiar para ser millonarios . En este artículo, te entregamos varias opciones.

millonario-musk.jpg Se puede elegir entre varias carreras para convertirse en millonario.

¿Qué tengo que hacer para convertirme en millonario?

Está claro que no existe una única fórmula que posibilite en nuestra vida acceder al status de millonario. Porque, más allá de la carrera que elijamos estudiar, lo cierto es que también necesitaremos de nuestro talento o capacidad naturales y también, por qué no, de algún golpe de suerte. Eso sí: no todas las carreras otorgan las mismas oportunidades de convertirse en millonario. Por lo pronto, está claro que hay algunas que tienen más demanda y rentabilidad que otras.