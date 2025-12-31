Qué pasa este miércoles con el sorteo del Quini 6

Muchos preguntan si en el último día del año, habrá o no el tradicional sorteo que reparte millones en sus distintas modalidades.

El Quini 6 se sortea habitualmente los días miércoles y domingos en sus distintas modalidades: tradicional, la segunda, revancha y siempre sale.

Este último día del 2025 coincide con unos de los días de sorteo del juego regenteado por la Lotería de Santa Fe , que reparte millones de pesos, por lo que muchos preguntaban si habrá o no juego este miércoles por la noche.

Según se oficializó este miércoles 31 de diciembre, a horas de la llegada del 2026, habrá sorteo a través de los bolilleros desde las 21:15 horas. Estarán en juego alrededor de 8.300 millones de pesos , por lo que crecen las expectativas para soñar con las chances de quedarse con el super pozo.

quini 6 311225

El Quini 6, considerado el juego de azar más popular de la Argentina, vende más de 12 millones de tickets al mes y reúne a millones de apostadores todos los miércoles y domingos con la esperanza de convertirse en millonarios con solo seis números.

Para aquellos que quieran jugar, cabe recordar que todavía se encuentran las boletas disponibles en las agencias del país a $2.500. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

Qué pasó en el último sorteo del Quini 6

Quini 6, en su edición 3334, realizado este domingo 28 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 7.900 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.950 millones de pesos. Salieron los números 34, 05, 42, 04, 28 y 27. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

quini

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.180 millones de pesos. Salieron los números 03, 16, 38, 45, 42 y 06. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.200 millones de pesos y salieron los números 38, 25, 28, 24, 16 y 34. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 300 millones de pesos, los números favorecidos fueron 35, 25, 07, 15, 41 y 13. Hubo 74 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 4 millones de pesos cada uno.