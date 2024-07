¿Qué pasa si soy monotributista y no facturo más? Posibles complicaciones

Incluso las personas que no trabajan también pueden inscribirse en el Monotributo para acceder a beneficios como la obra social y la posibilidad de realizar aportes jubilatorios , pero al no facturar cada mes, hay que saber qué puede pasar si la AFIP entiende que se está en falta.

¿Cuánto tiempo puede estar un monotributista sin facturar?

Si bien no existe un límite de tiempo en el que se pueda estar sin facturar el Monotributo (en teoría los contribuyentes tienen ingresos todos los meses, pero el monto a tener en cuenta la categoría es anual y no mensual), en el caso de ser monotributista y no facturar es muy probable que la AFIP solicite que aclares los motivos por los que no se realizó ninguna factura.

Fachada de la Administración Nacional de Ingresos Públicos AFIP 1200x678.png Archivo

Si un monotributista no factura sus actividades comerciales, la AFIP puede proceder unilateralmente a su exclusión del régimen del Monotributo. Además, al no facturar, se corre el riesgo de ser inhabilitado para funcionar como monotributista pero también se incurre en una penalización económica.

¿Qué debe presentar un monotributista todos los meses?

Un monotributista debe pagar mensualmente la cuota que le corresponde a su categoría, que se calcula en base a su actividad, sus ingresos (los montos que factura), la superficie afectada, y la energía consumida, entre otros factores.

Además, en enero y julio de cada año (del 1 al 20, aunque a veces se extiende ese plazo), el monotributista está obligado a recategorizarse. Si bien la AFIP puede hacerlo de oficio si observa que el dinero facturado cada mes no corresponde con la categoría en la que el monotributista está inscripto, podés hacerlo con simples pasos en la página de Monotributo de AFIP, con la clave fiscal.

Monotributo.jpg El proyecto a alivio fiscal para monotributistas impulsado por diputados, tras reunirse con Sergio Massa, plantea actualizar los parámetros máximos en un 67% promedio, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero. Foto: Google.

Cuando se abre la etapa de recategorización (cada seis mes), tenés que sacar la cuenta de lo que facturaste en los últimos 12 meses y poner el monto total. Automáticamente vas a quedar registrado en la categoría que te corresponde según ese monto. De no hacerlo, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría. El nuevo valor comenzará a abonarse desde el mes siguiente al de la recategorización.

¿Qué pasa si no facturo nada?

Una de las consecuencias de no facturar es que estás dejando de registrar tus ingresos formalmente. Esto puede generar sospechas sobre la veracidad de tus declaraciones. Además, si estás en una categoría del Monotributo que presupone un cierto nivel de ingresos, no emitir facturas puede llevar a la AFIP a cuestionar si pertenecés a esa categoría.

Otra de las consecuencias de no facturar es que podrías generar una deuda por el impuesto a los Ingresos Brutos.

generar factura afip.jpg

Si la AFIP detecta irregularidades en tus cuentas bancarias u obligaciones fiscales, puede comunicarse para que las justifiques, darte de baja del Régimen Simplificado de Monotributo o, en casos excepcionales, aplicar una multa. Eso va a depender de los movimientos financieros que hagas y la relación con tus ingresos declarados a la hora de facturar.

Para evitar estas consecuencias, en caso de que lleves varios meses sin facturar, lo mejor es replantearte si debés seguir en el sistema de Monotributo o la solución es darse de baja de manera voluntaria a través de la web de AFIP y volver a registrarte cuando cumplas todas las condiciones y puedas facturar, ya que en ese caso no tiene costo extra y tampoco un plazo a cumplir para regresar al sistema.