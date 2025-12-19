Qué se sabe del soldado hallado muerto en su casa en Mendoza

El soldado se encontraba bajo licencia psiquiátrica. Ese mismo día había sido denunciado por su pareja.

El soldado fue hallado muerto en su casa con un disparo en el pecho.

Un soldado voluntario del Ejército Argentino, identificado como Facundo Gabriel Lima, fue hallado muerto este jueves por la tarde en su casa del departamento de Las Heras, Mendoza . Las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio y es el tercer caso similar en los últimos días.

El hecho ocurrió cuando Lima se disparó a si mismo en el pecho con un arma que, según trascendió, pertenecía a su padre, personal penitenciario. La Policía Científica de Mendoza y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras intervienen en la investigación. Las circunstancias exactas del disparo se encuentran siendo investigadas por la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.

Al momento del hecho, Lima no estaba cumpliendo funciones ni se encontraba en la instalación militar. Había ingresado al Ejército Argentino el 5 de octubre de 2020 y prestaba servicios en el Liceo Militar General Espejo. Desde hace aproximadamente un mes y medio, se encontraba con licencia psiquiátrica, la cual renovaba cada quince días. Ese mismo jueves, la médica del Liceo se comunicó con Lima para conocer su estado de salud, aunque no se difundieron detalles de la conversación ni de posibles evaluaciones posteriores.

Su pareja lo había denunciado por violencia de género

Ese mismo día, Rocío González, soldado voluntaria y pareja de Lima, también destinada en el Liceo Militar General Espejo, acudió al área de género del instituto para informar hechos de violencia.

Fuentes militares indicaron que se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones, aunque no se precisaron acciones inmediatas ni posibles derivaciones judiciales vinculadas a la denuncia.

Cambiarán los protocolos tras la muerte de tres soldados

Tras las trágicas muertes de soldados argentinos en la última semana, desde el Gobierno Nacional se evalúa la posibilidad de crear controles psicológicos a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esta definición fue confirmada por fuentes de alto nivel del Estado e incluye varios temas.

militares examen psicologico

Entre ellos, se indica una revisión integral de los mecanismos de control, seguimiento y contención de los militares, con especial foco en quienes desempeñan funciones armadas en ámbitos de alta sensibilidad. Esta iniciativa no busca cambiar los protocolos vigentes, sino reforzar los existentes.

Ya las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el caso de la Fuerza Aérea, el régimen vigente establece controles anuales reglamentarios y exámenes especiales ante situaciones particulares, una lógica que se replica con matices en el Ejército y la Armada.

Desde el ministerio de Defensa se analiza la posibilidad de introducir instancias adicionales de seguimiento, con gran énfasis en el acompañamiento psicológicos. Esta evaluación incluye reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia, como los que involucran custodia presidencial o tareas de seguridad permanente.

Las Fuerzas Armadas desfilan. Sebastian Fariña Petersen

Según trascendió, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, pidió al Estado Mayor Conjunto que, durante el fin de semana, se envíe a todo el personal civil y militar un mensaje acompañado de un video de especialistas, con el objetivo de orientar sobre cómo identificar, contener y manejar situaciones de riesgo potencial.