Tras la muerte de dos soldados, cambiarían los controles psicológicos en las Fuerzas Armadas

La medida que incluye varios puntos también contemplaría la posibilidad de otorgar un aumento salarial.

La medida se conoce a raíz de los dos soldados que fueron encontrados sin vida en las últimas horas.

Tras las trágica s muertes de soldados argentinos en las últimas 48 horas , desde el Gobierno Nacional se evalúa la posibilidad de crear controles psicológicos a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esta definición fue confirmada por fuentes de alto nivel del Estado e incluye varios temas.

Entre ellos, se indica una revisión integral de los mecanismos de control, seguimiento y contención de los militares, con especial foco en quienes desempeñan funciones armadas en ámbitos de alta sensibilidad. Esta iniciativa no busca cambiar los protocolos vigentes, sino reforzar los existentes.

Ya las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios , que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el caso de la Fuerza Aérea, el régimen vigente establece controles anuales reglamentarios y exámenes especiales ante situaciones particulares, una lógica que se replica con matices en el Ejército y la Armada.

Las Fuerzas Armadas entonan el himno. Las Fuerzas Armadas entonan el himno.

Desde el ministerio de Defensa se analiza la posibilidad de introducir instancias adicionales de seguimiento, con gran énfasis en el acompañamiento psicológicos y en la detección temprana de situaciones de riesgo.

Esta evaluación incluye reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia, como los que involucran custodia presidencial o tareas de seguridad permanente.

examen de idoneidad.png

Posible aumento salarial para los soldados

Otro de los cambios que el gobierno de Javier Milei evalúa realizar, es la posibilidad de un aumento salarial para los integrantes de las fuerzas.

Esta discusión se centra en completar las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó parcialmente pendiente y que la actual conducción del área aún no oficializó. En Nación reconocen que la situación salarial es un factor sensible y que impacta de manera directa en el bienestar del personal.

feriado dinero

De igual manera, no hay nada oficializado y para avanzar con este aumento se necesita la aprobación del ministerio de Economía. También se busca reestructurar el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

"No se puede analizar la situación del personal sin mirar todas las variables", expresaron desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Presti. Es así que, por el momento, la prioridad inmediata está puesta en revisar protocolos y reforzar el acompañamiento psicológico.

Qué se sabe de la muerte de los soldados

El primer caso que se registró fue el del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que lo encontraron en la Quinta de Olivos encontraron muerto cuando cumplía tareas de vigilancia. El disparo que causó la muerte habría sido realizado con un FAL, arma que fue encontrada junto al cadáver y llevó a pensar en un suicidio.

La investigación judicial por la muerte del soldado sigue en curso y está a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, que encabeza Sandra Arroyo Salgado. Por el momento no trascendieron mayores detalles del caso y su cuerpo será sometido a una autopsia.

quinta de olivos Conmoción por el soldado que apareció muerto en la Quinta de Olivos.

En tanto, el segundo caso tuvo lugar este miércoles y tuvo como protagonista a un suboficial que fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.

Según trascendió, el hombre fallecido este miércoles a la madrugada fue identificado como un suboficial de apellido Pereyra, de unos 50 años y era oriundo de la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera.