Quería comprar un ventilador y terminó secuestrado: saltó de un auto en movimiento para salvarse

El hombre pudo relatar cómo fue el violento momento que le tocó vivir. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Lo que parecía ser una simple transacción a través de redes sociales, terminó en un episodio de terror con un intento de secuestro . Un joven había pactado la compra de un ventilador , pero se encontró con dos hombres que lo obligaron a transferir una importante suma de dinero, lo subieron al auto y lo amenazaron.

La víctima pactó el encuentro en barrio Nueva Córdoba , pero la situación terminó en un robo bajo la modalidad de secuestro exprés. Personal policial logró capturar a uno de los sospechosos tras un operativo cerrojo en el sector sur de la ciudad, secuestrando también el auto y un celular.

“Los contacté a través de Marketplace por un ventilador de pie. Me citaron a Plaza España, querían primero que les transfiera el dinero , les dije que no hasta que vea el ventilador”, contó la víctima en diálogo con El Doce TV.

Al llegar al lugar, los delincuentes le dijeron que el ventilador estaba dentro del auto y lo invitaron a subir a un Peugeot 208. Apenas el joven ingresó al vehículo, el conductor inició la marcha y comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad. "Pasé para verlo y ahí el auto empezó a andar, empezó a dar vueltas", relató. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de la Policía de Córdoba.

Cómo fue el violento ataque al joven de Córdoba

Con el correr del tiempo, la situación se tornó cada vez más inquietante. "Cuando me di cuenta del tiempo y por dónde estaba, ya estaba cerca de Plaza de las Américas. Ya el ventilador me daba igual y me quise bajar", explicó.

En aquel momento, la situación se tornó aún más violenta. "Me arrebató el celu, yo estaba en la billetera virtual, y se transfirió plata a su cuenta. Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé que podía pasar, porque me decían 'no sabés donde te estás metiendo' y decidí saltar del auto", relató.

En su diálogo con la prensa, el joven recordó que el conductor aceleró cuando intentó escapar. "En ese momento que abrí la puerta el conductor empezó a acelerar más el auto y dije tengo que saltar sí o sí, por suerte había gente que me ayudó en ese momento", señaló.

Tras el salto en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, sufrió escoriaciones y debió ser asistido por un servicio médico. "Parece una historia de película, pero sí fue real", resumió la víctima luego de la dramática situación.

La Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo minutos después del violento episodio, con apoyo de las cámaras de monitoreo del 911. Como resultado, fue detenido uno de los sospechosos, un joven de 28 años, en barrio Santa Isabel 3ª Sección. Además, se secuestró el vehículo involucrado y un teléfono celular.

El hecho generó preocupación y volvió a poner en alerta sobre los riesgos de concretar compras a través de redes o plataformas sin las medidas de seguridad necesarias.