Quién es el jugador que destacó Di María como su posible sucesor en la Selección Argentina

"Es difícil compararse con alguien, todos somos muy diferentes. A mí me gusta mucho Facundo Buonanotte. Tiene una calidad increíble y lo demuestra en los clubes. En la Selección poco a poco va intentando mostrarse. Cuesta entrar en la Selección, no es fácil. Son miles y miles de jugadores argentinos y todos quieren estar ahí", comentó al ser consultado por un posible sucesor en el equipo.

"Es un jugador que me gusta muchísimo. No es porque haya salido de Central, me gusta por su calidad y por cómo siente el fútbol. Le puede dar mucho de acá en adelante a la Selección", agregó.

buonanotte2jpg.webp El jugador que destacó Di María como su posible sucesor en la Selección Argentina

Si bien lo sigue de cerca desde su debut en Rosario Central, ambos compartieron la delantera junto a Lautaro Martínez en la victoria por 3 a 0 en un amistoso ante El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos, en marzo de 2024.

Los títulos de Di María con la Selección Argentina

Luego de su paso por las divisiones juveniles de la Selección Argentina, donde cosechó un Mundial Sub 20 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, el título con el equipo nacional se hizo esperar un poco más de lo deseado.

De hecho, Di María fue uno de los más afectados en las finales perdidas ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y contra Chile en las Copas Américas 2015 y 2016. En varios de estos partidos, el extremo debió abandonar el campo por lesión y tuvo que ver la derrota desde el banco de suplentes.

Paredes.jpg Los títulos de Di María con la Selección Argentina

La Copa América 2021 le permitió revertir esto, con una actuación sobresaliente y un histórico gol en el Maracaná para levantar su primer título con la Mayor. Luego, llegaron en cadena la Finalissima, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

Mundial Sub 20 2007.

Juegos Olímpicos Pekín 2008 - Convirtió un gol en la final ante Nigeria.

Copa América 2021 - Convirtió un gol en la final ante Brasil.

Finalíssima 2022 - Convirtió un gol en la final ante Italia.

Mundial Qatar 2022 - Convirtió un gol en la final ante Francia.

Copa América 2024.

Todos los goles de Di María con la Selección Argentina

Con el correr de los años y la experiencia ganada en cada equipo, el Fideo se ha transformado en un jugador súper completo en ataque y pudo sumar goles a sus gambetas y asistencias. De hecho, en la Selección Argentina se ha caracterizado por ser un jugador que hace goles en los partidos importantes, sobre todo en las últimas finales obtenidas.