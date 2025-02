Quién es Fernando Bearzi, el nuevo titular de la Anses

Entre 1988 y 1995 formó parte de R. García & Asociados, mientras que en 1996 fundó una consultora financiera llamada F. Bearzi & Asociados, en donde se desempeñó hasta 2015.

Fernando Bearzi Anses

Luego, entre 2018 y 2020 fue director y CEO de la compañía bursátil del Banco Nación, mientras que al inicio de la actual gestión, fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso.

"El plan de Milei y Luis Caputo es superador a la convertibilidad, debido al nivel técnico financiero de este equipo económico. Es buenísimo que el mercado y el mundo la vean", señaló el pasado 31 de enero, en la red social X.

En el inicio de este gobierno fue presidente de BICE Fideicomisos hasta llegar en marzo del 2024 al Anses.

Según una investigación de la periodista Emilia Delfino de Diario.ar, Bearzi fue asesor financiero de Noctua, una empresa que sería propiedad del ministro Luis Caputo con sedes en Miami y Delaware, que administraba fondos de inversión de las Islas Caimán.

Por qué Javier Milei echó al titular de Anses

El presidente Javier Milei reveló los motivos por los que decidió desplazar al titular de la Anses Mariano de los Heros y sostuvo que fue "una falta de respeto" hablar sobre la agenda de reformas del Gobierno sin su consentimiento, por lo que el funcionario "voló por los aires".

"No tenía que hablar de un tema que no está en agenda, ¿a título de qué lo hizo? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", explicó el mandatario, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre la salida de De los Heros, quien había hablado sobre la reforma previsional.

De los Heros había manifestado que el Gobierno impulsaría una reforma previsional que incluirá la posibilidad de acceder a una jubilación, aún si no se alcanzaron los 30 años de aportes, a cambio de aceptar el cobro de un haber menor, que se llamaría “Prestación de Retiro Proporcional”.

Además, el proyecto buscaría subir la edad jubilatoria, que en la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.