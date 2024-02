Se cansó de que su vecino escuche reggaetón a todo volumen e inventó un artefacto para evitarlo

Mediante un algoritmo de programación e inteligencia artificial , el dispositivo que inventó logra detectar el reggaetón de los parlantes de su vecino y lo ataca por medio de interferencias de Bluetooth. De esta manera, impide que reproduzca música normalmente, cuando se trata de ese género en particular.

Bandini explicó que “el reconocimiento de la música se hace con inteligencia artificial". En ese sentido, detalló que lo hizo, especialmente, a través del Machine learning que es una disciplina del campo de la IA que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos.

En su blog de Medium detalló: “Descargué canciones representativas del estilo, las pasé a mono, bajé la resolución a16khz, hice un split de 4 segundos, usé un bloque de procesamiento MFE y un algoritmo de clasificación. Finalmente, exporté el modelo entrenado con extensión .eim para Linux bajo procesador ARM”.

Fabriqué un aparato para detectar Reggaeton en el parlante del vecino y atacarle el bluetooth. Mañana seguramente publico la demo y el código. https://t.co/RGGpA5hUQd #reggaetonbegone pic.twitter.com/hLn4f9kwl4 — Roni Bandini (@RoniBandini) February 20, 2024

El objetivo del invento llamado Reggaeton Be Gone (el reggaetón se fue) fue atacar un parlante de su vecino que escuchaba canciones del ritmo caribeño durante las mañanas, a todo volumen. Si bien, pared de por medio, el aparato no logró desconectar el parlante, si pudo generar suficientes interferencias.

Fue así que el vecino debió cambiar el parlante de lugar, a un sitio más alejado para evitar las interferencias. “Definitivamente no es un éxito, pero tampoco una derrota”, decretó Roni Bandini en sus redes. Además, prometió compartir el código del dispositivo con sus seguidores en los próximos días.

Cómo es el dispositivo

El artefacto se asemeja al diseño de un reloj despertador. Está compuesto por piezas electrónicas dentro una caja metálica. Al activarse, se muestra una pantalla que indica el nivel de confianza con el que reconoce el reggaetón y procede a enviar las interferencias al parlante.

El inventor reconoce ciertas limitaciones técnicas y éticas que tiene el dispositivo y aseguró que no pretende imponer su gusto musical a nadie: “No pude desconectar ningún parlante, pero sí interferir el audio. En cualquier caso, es necesario estar bastante cerca del parlante. O bien contar con una antena potente”, aclaró.

Además, cabe remarcar que no es (y posiblemente no lo será) un producto comercial, sino que tuvo un fin inicialmente de experimento personal y de mejorar su propia calidad de vida evitando las molestias de la música de su vecino.

Sin embargo, varios usuarios de redes se interesaron rápidamente en el producto. "Si lo patentas y producís en masa, te compro 10. Pone el precio que quieras", indicó uno de sus seguidores; "Ya tenemos candidato para el Nobel de la Paz", agregó otro irónicamente.