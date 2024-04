Se cayó Movistar en todo el país: qué pasó (y los memes)

Si tu teléfono opera bajo la empresa Movistar y tenés algunos inconvenientes para utilizarlo, te contamos que no sos el único. Es que la compañía se cayó en todo el país, por lo que hay varios problemas para navegar y utilizar tanto datos como mensajes y llamadas.

Al instante, las redes sociales explotaron con consultas al respecto, y Movistar se convirtió en una de las principales tendencias en X (ex Twitter), aunque con mensajes no tan llenos de buenos deseos.

"Dios, pensé que le pasaba algo a mi celular, y se cayó Movistar", "¿Se cayó Movistar? No me estaría andando nada", "Dejen de reiniciar sus teléfonos, dejen de activar y desactivar datos o de ponerlo en modo avión… es Movistar que no funciona porque es una ***** el servicio" son algunos de los tantos mensajes que aparecieron.