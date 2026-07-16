Senado EN VIVO | Qué dice el proyecto de Ley de Tierras que el Gobierno busca aprobar

La iniciativa alcanza medidas sobre los límites para compradores extranjeros. Los detalles del proyecto que se trata este jueves.

El Senado debatirá la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen para la compra de tierras rurales.

El oficialismo buscará aprobar este jueves en el Senado el proyecto de ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada , impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger . Después de varias semanas de negociaciones, La Libertad Avanza asegura que cuenta con los votos necesarios, aunque algunos senadores de la UCR todavía reclaman modificaciones.

Desde la firma del dictamen el 20 de mayo, circularon 13 versiones del proyecto de propiedad privada. Los cambios surgieron de conversaciones con el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales. La discusión principal se concentró en la compra de tierras rurales por extranjeros .

El temario fue acordado por la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich , y los presidentes de las demás bancadas. La reunión de Labor Parlamentaria estuvo encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Se trata el proyecto en el Senado

Pasado el mediodía, el oficialismo logró quórum en el Senado e intentará darle media sanción a la ley de Propiedad Privada. La Libertad Avanza consiguió habilitar la sesión con la ayuda de los bloques aliados.

El debate en el Senado en vivo

Cuáles son los cambios que impulsan en la Ley de Tierras Rurales

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece que las personas y empresas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las superficies rurales. También dispone que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese porcentaje.

Patricia Bullrich

La legislación vigente impide que un titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente en otras regiones. Además, prohíbe vender tierras con ríos, lagos, glaciares u otros cuerpos de agua importantes.

La propuesta original del Gobierno buscaba eliminar las restricciones para la compra de tierras por extranjeros. Ese punto generó objeciones entre los bloques aliados, en especial por las operaciones de compañías vinculadas con gobiernos de otros países.

El último borrador mantiene la prohibición para los Estados extranjeros. También limita la adquisición por parte de empresas con participación estatal extranjera. Sin embargo, esas compañías podrán comprar campos si reciben la autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

El doble aval también será necesario para la adquisición de tierras en zonas de frontera. En esos casos regirá el silencio administrativo. Si las autoridades no responden dentro del plazo establecido, la solicitud podrá considerarse aprobada.

Desalojos exprés y cambios ambientales

El proyecto incorpora desalojos exprés para inmuebles usurpados o en manos de tenedores precarios. La reforma permitirá que un juez ordene la restitución inmediata cuando el propietario presente documentación que respalde su derecho.

El procedimiento será incorporado al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El magistrado podrá intimar la devolución de una vivienda, un terreno o un campo dentro de un plazo de 72 horas. El dueño también deberá prestar una caución juratoria.

La iniciativa incluye modificaciones en las expropiaciones y el régimen de barrios populares. También propone derogar un artículo de la Ley de Manejo del Fuego aprobado en 2020.

La norma vigente impide cambiar durante 30 años el uso de superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. El Gobierno sostiene que esa restricción perjudica la producción. La oposición y organizaciones ambientales advierten sobre las posibles consecuencias de su eliminación.

El senador libertario Pablo Cervi defendió la protección de la propiedad privada y afirmó que la reforma brindará previsibilidad a quienes trabajan, invierten y producen. Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, consideró que la iniciativa favorecerá las inversiones agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y tecnológicas.

La Libertad Avanza busca una mayoría en el Senado

El Gobierno necesita el apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales para aprobar la iniciativa. La Libertad Avanza afirma que la versión número 13 reúne los respaldos suficientes, pero no se descartan nuevos cambios durante el debate.

La ley impulsada por el Gobierno también incorpora cambios en los desalojos y en la normativa sobre superficies incendiadas.

El Partido Justicialista concentra la principal oposición. Sus legisladores defienden las restricciones aprobadas en 2011 y consideran que la Ley de Tierras protege la soberanía nacional y los recursos naturales.

Además del proyecto de propiedad privada, la Cámara alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y cerca de 30 pliegos del Poder Judicial. Entre ellos aparece la extensión por cinco años del mandato del camarista laboral Víctor Pesino, que cumplirá 75 años el 27 de julio.

La agenda también incluye una iniciativa para declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio. La propuesta pertenece a las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

La votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será el eje de la sesión. Si conserva el respaldo negociado con sus aliados, el oficialismo conseguirá una nueva victoria legislativa en el Senado.