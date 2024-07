Sigue la búsqueda en Chubut: hallaron sin vida al peón perdido pero su caballo y su perro no aparecen

Los trabajos en el lugar, no obstante, continúan, ya que el caballo del peón y uno de los perros que lo acompañaban siguen sin aparecer.

Casi un mes perdido

Jesús Mauricio Jatib, un hombre de 64 años, había sido visto con vida por última vez cuando iba a caballo a su lugar de trabajo, la estancia La Ponderosa, en medio de las inclemencias del tiempo que azotaron a Chubut y a toda la Patagonia durante el mes de junio pasado.

Este lunes, policías afectados a la búsqueda del peón habían encontrado las riendas de su caballo a unos cinco kilómetros de donde había salido y más de dos kilómetros de distancia de la estancia.

Horas más tarde, autoridades de la provincia confirmaron ““el hallazgo del cuerpo de Jesús Mauricio Jatib a 800 metros de distancia del casco de la estancia La Ponderosa, en la zona de Yalal Laubat, en la meseta provincial”.

Jatib8.jpg Tras la aparición del cuerpo sin vida de Jesús Jatib en Gastre, Chubut, la Policía busca a sus animales.

El subsecretario de Protección Ciudadana del ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, Eduardo Pérez, fue quien confirmó la noticia y precisó además que “la Policía Científica de Puerto Madryn va a realizar las diligencias y distintos procedimientos en el lugar”.

“Intervino todo el personal del ministerio de Seguridad y Justicia junto con la Sección Canes y personal convencional de la Policía del Chubut con el empleo de camionetas, cuatriciclos, motos, drones entre otros recursos. A su vez, la Secretaría de Bosques también aportó vehículos”, agregó el funcionario.

“Lamentablemente encontramos sin vida a este hombre”, reiteró Pérez. “A partir del lunes (cuando aparecieron las riendas) se había redireccionado la búsqueda donde ya habíamos trabajado pero sin resultados positivos", explicó.

Qué hará ahora la Policía de Chubut

Por su parte, el comisario general Omar Delgado, director de Seguridad de la Policía De Chubut, dio detalles del hallazgo del cuerpo sin vida y cómo continúan las tareas en el lugar.

“Los grupos de trabajo que estaban en la zona participando de la búsqueda, en total eran seis -detalló el jefe policial-. Uno de ellos logra encontrar a esta persona sin vida a unos mil metros del puesto” de La Ponderosa.

“El lugar fue preservado hasta última hora de ayer (por este miércoles) -agregó-. Se estaba esperando el arribo de personal de criminalística al lugar”.

Delgado explicó que las lluvias que estaban cayendo sobre la zona en la mañana de este jueves dificultaban los trabajos del equipo de búsqueda. E indicó que ahora las tareas apuntan a encontrar a dos de los animales que acompañaban a Jatib: su caballo y uno de sus perros. Otro perro que también estaba con él apareció con vida.

“Hay un animal que retorno a un casco de estancia, el caballo no apareció y el restante can tampoco -dijo Delgado- Se sigue trabajando en la zona y se tratará de establecer dónde están esos animales”.

En el operativo que dio con el cuerpo sin vida de Jatib, con base en Yalal Laubat, trabajó personal de la Policía de Chubut con tres camionetas propias y de la subsecretaría provincial de Protección Ciudadana con otras tres, más una séptima camioneta perteneciente a la Brigada de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos no Tripulado), una ambulancia, dos cuatriciclos 4x4 y una moto. Además utilizaron un dron para obtener vistas aéreas.