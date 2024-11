Sorprendente protesta en Río Gallegos: cuatro mujeres se treparon a la antena de un canal de TV

"Somos cuatro mujeres que quieren trabajar y a ellos les importa un carajo las familias que se quedan sin laburo", dijo una de ellas desde la antena.

Además, exigió la presencia “del ministro”, aunque sin especificar a qué funcionario se refería.

Además, las manifestantes adverttían que no pensaban bajar de la antena hasta no tener garantizada una solución concreta a su reclamo laboral.

En las imágenes que transmirtió en vivo el portal del diario local Nuevo Día se veía a dos de las cuatro manifestantes en la base de la estructura metálica, y a las dos restantes varios metros arriba, expuestas a una eventual caída.

Según declaró a ese medio un empleado del canal que se identificó como Lucas, se especulaba con que las manifestantes entraron al predio por un lateral donde el alambrado está roto. De ese modo, eludieron a los custodios que están apostados en la entrada principal al canal.

La intervención de un funcionario en Río Gallegos

Ante la trascendencia que rápidamente adquirió el reclamo público, Javier Aravena, secretario de Trabajo de Santa Cruz, se presentó en el lugar y después de un rato pudo intercambiar algunas palabras con las manifestantes.

“Pudimos charlar con ellas. A partir de empezar el diálogo, pudimos arribar a un acuerdo, que vamos a formalizar en el Ministerio”, comentó el funcionario a los medios presentes, aunque prefirió no dar demasiados detalles sobre los términos del arreglo, hasta tanto la propuesta fuera formalizada.

Antena1-ok.jpg Equipos de emergencia acudieron para garantizar la seguridad de las cuatro manifestantes, que accedieron a bajar tras una propuesta del secretario de Trabajo de Santa Cruz.

El funcionario aclaró además que era la primera vez que su cartera tomaba conocimiento de la situación que denunciaron las mujeres, y que fue notificado de la situación por el ministro de Gobierno.

Lo cierto es que tras su mediación, después de algo más de dos horas, las mujeres aceddieron a bajar de la antena, asistidas por el equipo de emergencia que había ido hasta el lugar, y que tomó las medidas de prevención necesarias para que la maniobra se hiciera con seguridad.

“Era esto o volver a casa sin trabajo”

Más tarde, algunas de las manifestantes contaron detalles de la situación que las llevó a tomar la decisión de protestar.

"La cooperativa a la que pertenecíamos ya no nos ofrecía trabajo y el municipio no nos dio ninguna respuesta. Vinimos a pedir una solución pacífica, pero no tuvimos respuesta. Nos subimos a la antena porque era esto o volver a casa sin trabajo", sintetizó Alexandra en declaraciones a TiempoSur

En el mismo sentido, otra de las protagonistas de la noticia de la mañana en la capital santacruceña, Marianela, explicó en qué consistió la negociación con el funcionario de Trabajo.

“Nos dio una respuesta favorable hasta el 31 de diciembre, con la promesa de conseguir un nuevo empleo luego de ese plazo", comentó.

Además de ese compromiso de garantizarles el sustento y conseguirles un nuevo trabajo, les garantizaron que cubrirían los gastos de los pasajes para que pudieran volver a Pico Truncado.

"Sabíamos que era peligroso, pero ya no podíamos quedarnos con los brazos cruzados", sostuvo por su parte Janeth, otra de las involucradas. Mientras que la cuarta manifestante, Laura, resumió la sensación de alivio que tuvieron luego de momentos de extrema tensión: "Volvemos con la tranquilidad de que tenemos trabajo, algo que parecía perdido", afirmó.