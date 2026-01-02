Sueldo de albañil en Argentina: cuánto cobran de salario básico en enero 2026

Tras el acuerdo paritario alcanzado por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), quedaron estipulados los distintos salarios de los albañiles en enero de 2026 .

En noviembre de 2025, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) - gremio que representa a los albañiles de todo el país- firmó un nuevo convenio paritario. A raíz de dicho acuerdo, quedaron estipulados los distintos salarios de los albañiles en enero de 2026 .

Es oportuno reseñar que la Uocra acordó aumentos salariales para el mes de noviembre de 2025 del 1,4 por ciento, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre de 2025 y para el mes de diciembre de un 1,3 por ciento, que se aplica sobre los salarios básicos vigentes al 30 de noviembre de 2025.

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en enero de 2026 oscila entre 3.833 y 10.536 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.268.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.847.

Sueldo básico con adicional por zona C: $8.087.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.536.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.506.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.004.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.582.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.012.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $4.164.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.616.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.316.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.328.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.833.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.274.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.104.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.666.

Sereno

Sueldo básico mensual: $696.321.

Sueldo básico con adicional por zona B: $775.732.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.164.098.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.392.642.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Por otra parte, cabe remarcar que la Uocra -junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC)- estableció el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativa, incluida en los salarios de los meses de noviembre de 2025 y diciembre de 2025, la cual es abonada a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75.

Esta suma de carácter no remunerativo que percibirán los trabajadores de la Uocra se fijó del siguiente modo:

La Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $83.200.

La Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de $83.200.

La Categoría 1/2 Oficial Zona "A" en la suma mensual de $88.100.

La Categoría Oficial Zona "A" en la $96.200.

La Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $103.300.

Dichas sumas se incrementarán de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan y que surgen de las tablas mencionadas más arriba.