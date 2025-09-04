Sueldo Uocra: cuánto pagan por hora en septiembre 2025, según cada categoría

Estos son los sueldos de los trabajadores nucleados en la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) en septiembre de 2025 .

Según un informe del Indec , la actividad de la construcción creció un 10,8 por ciento a lo largo del primer semestre de 2025 en relación al mismo período de 2024. Asimismo, en dicho reporte se señaló que el precio de los materiales registró aumentos interanuales significativos como, por ejemplo, en mosaicos graníticos y calcáreos (62,9%). En este contexto, ¿cuáles son los sueldos por hora de los trabajadores nucleados en la Uocra en septiembre de 2025 ?

La Uocra selló el último acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Ese gremio logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025 - y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025 , que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025 .

El sueldo básico por hora de un trabajador nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 10.005 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

En el reporte del Indec señalado más arriba, se señaló que, en junio de 2025, la mano de obra del sector de la construcción registró una suba del 4,1 por ciento en el sector privado en relación al mismo mes del año anterior. Pero el informe confirma que en el registro acumulado entre enero y mayo de 2025 este indicador presentó una baja del 1,3% con respecto al mismo período del año anterior.

El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) puntualizó que "la construcción repunta, pero sin señales claras de sostenibilidad. La política fiscal contractiva, el bajo nivel de obra pública y la caída de la inversión privada limitan el potencial de rebote. Con la inflación en baja y el dólar deslizándose, el desafío es retomar el dinamismo sin perder el equilibrio macro".