¿Suerte o estrategia? Técnicas para elegir números ganadores en el Quini 6

Ganar un premio millonario es el sueño de muchas personas. Existen técnicas y estrategias que pueden ayudar a cumplirlo.

Un apostador neuquino se convirtió en nuevo millonario en las últimas horas. Se confirmó que se hizo acreedor de una cifra increíble: ganó $1.700 millones en el Quini 6 . Con el deseo de poder ser también protagonista de un millonario premio y cumplir el sueño de muchos, comienzan los cuestionamientos sobre si se trata solo de suerte o si realmente existe alguna técnica que ayude a elegir los números ganadores.

Fue en la noche del domingo que el afortunado neuquino se llevó un gigantesco premio en la Revancha del Quini 6 , en su edición 3300. Según los resultados oficiales, la persona es de la ciudad de Neuquén, y el total del pozo que ganó fue de $1.732.300.000.

Hasta ahora no han trascendido datos del afortunado ganador, pero si la agencia que vendió el boleto. Se trata de la agencia oficial 107, ubicada en el barrio Villa Florencia. Hasta la fecha, nunca habían vendido un premio tan grande : "Habíamos vendido el pozo de $7 millones, pero algo así tan grande no. También somos nuevitos en este rubro, si bien la agencia tiene muchos años, nosotros somos propietarios nuevos hace 2 años más o menos", contó Francisco Saguir.

Los números ganadores en esta oportunidad fueron: 08, 09, 18, 34, 14 y 31. Pero cuánto hubo de suerte y azar en esta jugada.

SFP Agencia 107 quiniela boletao ganador quini 6 (4) Sebastián Fariña Petersen

¿Es solo suerte? Las fórmulas y trucos que pueden ayudarte a ganar

Lo que está fuera de discusión es que ganar el Quini 6 o la Lotería es el sueño de muchas personas, pero cumplirlo depende de diversas variables que están fuera de nuestro control. Aunque hay mucho de azar y ese "golpe de suerte", existen técnicas y estrategias que pueden aumentar las probabilidades de elegir los números acertados y ganar el premio.

El Quini 6 es sin duda es uno de los juegos más populares en Argentina. Se lleva a cabo dos veces por semana en cuatro modalidades diferentes: Tradicional, Segunda, Revancha y Siempre Sale, donde solo hay que elegir seis números del 0 al 45.

Quienes conocen los trucos de los juegos de azar afirman que la clave para convertirse en millonario está en aumentar las probabilidades y variar las cifras seleccionadas, señaló Ámbito.

Lo que deberías tener en cuenta antes de elegir los números

-La estrategia más utilizada por los expertos en juegos de azar es seleccionar números que aparecieron con mayor frecuencia en los últimos sorteos, conocidos como "números calientes". Y también se evitan aquellos números que no aparecieron en un tiempo, llamados "números fríos". La combinación de estas dos tácticas puede ser también una opción viable.

-Es recomendable analizar las estadísticas y tendencias de los números en el juego. Se puede consultar las cifras que se sortearon con mayor frecuencia, así como los números que no aparecieron en mucho tiempo. Estos datos están disponibles en sitios web especializados o siempre se puede pedir asesoramiento a tu agente de confianza.

Quini 6 La combinación ganadora del Quini 6 Tradicional que ganó desde Chubut fue 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42.

-Se sugiere adaptar la estrategia de juego a presupuesto y perfil. Se recomienda mantener los mismos números y apuestas durante un tiempo, especialmente. Continuar jugando con las mismas cifras y la misma inversión puede ser una opción acertada.

-Es recomendable también utilizar números superiores a 31. Esto se debe a que los días del mes son los más comúnmente seleccionados, y al optar por números más altos, reduces la probabilidad de compartir el premio con un gran número de personas.

-Combinar números pares e impares, altos y bajos puede ayudar, también incluir tanto secuencias consecutivas como no consecutivas. Esta diversidad de opciones te permitirá evitar combinaciones poco probables o repetidas, aumentando tus oportunidades de obtener un premio.

-También se recomienda apuntar a los pozos extras en lugar del premio mayor hasta que logres posicionarte dentro del Quini 6.