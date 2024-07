Tierra del Fuego: se despistó por el hielo, se fue a buscar ayuda y le desmantelaron la camioneta

El conductor viajaba solo y no pudo mover el vehículo, que quedó encajado en la banquina de la ruta 3 . Cuando volvió con auxilio, se llevó una amarga sorpresa.

Muchas veces estos accidentes no son graves, y despiertan muestras de solidaridad de la gente o el compromiso de agentes de vialidad, policías o miembros de otras fuerzas de seguridad que, desafiando las inclemencias del clima, asisten a los ocupantes de los vehículos, a veces familias con chicos,

El viernes 5 de julio cerca de las ocho de la noche, el conductor se despistó en un ruta 3 que estaba congelada, y tuvo que abandonar su vehículo en el lugar para ir a buscar ayuda.

Si bien en la mala maniobra no sufrió ni un raspón y luego pudo salir de la camioneta sin mayores dificultades, el automovilista enseguida advirtió que no iba a poder resolver el problema solo: el tren delantero de su vehículo se había roto y no tenía cómo sacarlo de la nieve en la banquina.

En medio de la oscuridad y en un tramo desolado de la ruta, el hombre no tuvo más remedio que dejar su VolksWagen Saveiro en el lugar. La cerró con llave y se alejó.

A la mañana siguiente, cuando volvió con ayuda para recuperarla, se llevó la amarga sorpresa.

Según detalló el noticiero local Info 3, los ladrones habían aprovechado la oportunidad para desmantelarle el coche. Faltaban las cuatro ruedas, dos de las butacas y el estéreo.

Además, para poder llevarse los componentes del habitáculo le rompieron una ventanilla.

El desafortunado conductor dio aviso a la Policía de Tierra del Fuego, cuando los agentes del destacamento de Ewan llegaron al kilómetro 2.905 de la ruta, donde sucedió el incidente, comprobaron que se había tratado de un robo.

Despiste-Ruta3.jpg Así se ve por estos días la ruta 3, muy cerca del lugar donde se despistó el automovilista al que le robaron.

El parte policial detalló que se detectó el “faltante de cuatro ruedas, rotura del panel vítreo de la ventana delantera derecha, la ausencia de las 2 butacas delanteras y el estéreo”, e identificó al dueño como Matías Andrés Muñoz, quien “refirió que el dia 05/07/24 alrededor de las 20:00 hs sufrió un despiste (sin lesiones), dañándose el tren delantero dejandolo correctamente cerrado, sin dar aviso de lo ocurrido, ya que pensaba retornar a retirarlo en breve”, agregó el informe.

Las rutas de Tierra del Fuego, complicadas

Como en toda la Patagonia, en la provincia la situación de las rutas es muy complicada por la acumulación de nieve, hielo y escarcha, por lo que se repiten los llamados a conducir con extrema precaución, a baja velocidad y en algunas zonas específicas con cadenas en los neumáticos.

Además, se pide estar atentos a las señales viales y respetar las indicaciones del personal de seguridad como elementos cruciales para evitar problemas.

Paralelamente, la Dirección de Vialidad (DPV) de Tierra del Fuego realiza tareas para sostener la transitabilidad en los principales caminos de la provincia, a partir del despeje de nieve y hielo, y el repaso de la vía. De todos modos, en los momentos más comprometidos se reduce o directamente prohíbe la circulación.

Según se informó en los últrimos días, en la Zona Sur las intervenciones se concentran en la ruta provincial 30 hacia Puerta Almanza y en la ruta complementaria "J", que lleva a Estancia Moat.

En la Zona Centro, en tanto, los trabajos se realizan en varias caminos esenciales para conectar puntos importantes: algunos son la rutas provincial N°119 hacia Laguna Bombilla, las 26 y 27, hacia Aguas Blancas, y otras como la 18 en Lago Yehuin, y la 16 en Estancia Las Hijas, 107 en Reserva Corazón de la Isla.

También las rutas provinciales 1 y 9, la 4 en Laguna del Indio, y la Ruta Complementaria "A" que lleva a San Pablo.

Para la Zona Norte, la DPV dispuso trabajos preventivos en la Ruta Complementaria "B", y las Rutas Provinciales 14, 12 y °5, así como en la Ruta Nacional N°3 hacia el norte, hasta Hito 1.

Los fueguinos o cualquier persona que ingrese en auto a la provincia, puede consultar el estado de los caminos al 911 o 103. Y por información adicional se puede llamar a la DPV, al 2964 486058.