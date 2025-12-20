Tierra del Fuego: vence un acuerdo y hay 1.000 empleos en riesgo

Ese convenio, sellado en mayo entre el sindicato metalúrgico y las firmas del rubro, tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Qué pasará.

La industria electrónica de Tierra del Fuego enfrenta un momento crítico con la expiración inminente de un pacto laboral que protegió puestos durante meses. Ese convenio, sellado en mayo entre el sindicato metalúrgico y las firmas del rubro, vence el 31 de diciembre y dejará sin cobertura a unos 1.000 trabajadores temporales.

Empresas agrupadas bajo la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) pactaron en mayo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mecanismos para extender contratos que originalmente caducaban antes. Esto surgió después de tensiones que incluyeron paros y reclamos en Río Grande y el objetivo fue blindar el empleo ante la progresiva apertura comercial que golpea a la fabricación de aparatos como teléfonos y electrodomésticos.

Oscar Martínez , al frente de la seccional UOM en Río Grande, estimó que entre 800 y 1.000 operarios podrían perder su fuente de ingresos por la falta de proyecciones claras para el año entrante.

venta courier tierra del fuego celulares

Las fábricas acumulan inventarios sin vender, ya que el mercado no repunta. El consumo doméstico permanece deprimido desde hace meses, con ventas estancadas en televisores, aires acondicionados y móviles. De hecho, la producción opera por debajo de los potenciales históricos en las plantas de Río Grande y Ushuaia, caídas en los indicadores mensuales durante el último trimestre.

Fuentes del empresariado culpan a la irrupción de bienes extranjeros a precios demasiado bajos, muchos vía canales irregulares. Esa dinámica erosiona la ventaja que Tierra del Fuego tenía gracias a los clásicos incentivos fiscales, ahora en revisión.

Los cambios que afectaron a Tierra del Fuego

La reducción de aranceles a las importaciones de celulares, que concluye en enero, acelera el deterioro. Varios decretos nacionales modificaron el esquema protector del régimen industrial fueguino y ahora las compañías locales compiten en desventaja frente a importaciones masivas del exterior, lo que frena cualquier expansión laboral.

Cerca de 4.000 empleados estables sostienen la estructura del polo electrónico, pero los trabajadores temporales son el sector más vulnerable. La reforma laboral en discusión en el Congreso añade aún más inquietud para todo el conglomerado productivo.

Industria electrónica en Tierra del Fuego

En este escenario, el gobierno provincial intervino con una mesa de concertación convocada por la ministra Sonia Castiglione, que reunió esta semana a directivos de las principales plantas y los delegados gremiales.

Para los empresarios, esta iniciativa es vista como un intento de forzar extensiones en los contratos próximos a finalizar y argumentan que la baja demanda complica la operatividad. El diálogo apunta a explorar ajustes en los procesos productivos para elevar la eficiencia, aunque el contexto macroeconómico es complicado.

Las ventas locales no dan señales de mejora pese a los esfuerzos oficiales, mientras que productos clave como los smartphones enfrentan dumping de competidores asiáticos y el contrabando agrava el cuadro al saturar los canales minoristas con oferta barata.