Trágico accidente: mientras manejaba recibió un mate, perdió el control del auto y murió

Un hombre protagonizó un vuelco en su viaje a la costa luego de recibir un mate de su esposa al manejar. Un ritual argentino de gran peligro en la ruta.

Una pareja comenzaba las que serían unas tranquilas vacaciones en la Costa Atlántica, pero todo terminó en una tragedia. Este domingo por la tarde, un hombre murió tras volcar su vehículo a causa de un despiste que se originó por haber recibido un mate de su esposa, acompañante del viaje.

El siniestro tuvo lugar en el cruce de las rutas 6 y 215 en la ciudad de La Plata cuando el hombre, de 68 años de edad, viajaba hacia Monte Grande junto a su esposa en una Renault Duster blanca. Este vuelco vuelve a poner la lupa sobre una costumbre tan argentina como peligrosa: tomar mate mientras se conduce.

Esta distracción hizo que el conductor que perdiera la vida en el lugar y ahora la Justicia bonaerense investiga los hechos. La víctima fatal fue identificada como Rogelio Omar Medina, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En el lugar trabajaron Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal, cuya médica constató el fallecimiento.

vuelco la plata

Qué dijo la esposa del conductor tras el accidente

De acuerdo con el testimonio de su esposa Graciela Altamirano, de 65 años de edad, el accidente se produjo en el preciso instante en que ella le ofrecía un mate a su marido.

El movimiento habría provocado la pérdida del dominio del vehículo, resultando en el desenlace fatal para Medina. En tanto, ella solo resultó con heridas leves y no necesitó ser trasladada al hospital, sino que fue atendida en el lugar.

La causa fue caratulada como "muerte por accidente" y quedó en manos de la UFI N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino, quien ordenó las actuaciones correspondientes para descartar la intervención de otros factores en el trágico episodio.

accidente vuelco la plata

Multas por tomar mate y manejar: ¿En qué rutas está prohibido y cuánto se debe pagar?

En la Argentina, el mate trasciende la idea de una simple bebida: es un ritual cotidiano, un gesto de compañía y una costumbre que acompaña incluso los viajes en auto. Sin embargo, para las autoridades de tránsito de algunas provincias constituye una falta grave por el riesgo que implica para la seguridad vial. Esta contradicción entre la tradición popular y la ley alimenta una pregunta cada vez más frecuente entre los automovilistas: ¿se puede tomar mate mientras se maneja?

Esta ambigüedad dio lugar a que dos jurisdicciones clave, Mendoza y Córdoba, se convirtieran en abanderadas de la penalización de esta costumbre.

Sus normativas no solo sancionan la distracción generada por el acto de manipular el equipo de mate (termo, yerbera y mate en sí), sino que establecen montos de multas con una diferencia económica impactante para el bolsillo del conductor, llegando a superar los 400.000 pesos en el caso más severo. Es crucial saber dónde y por qué se aplican estas multas para evitar sanciones innecesarias.

Para comprender la base de las multas provinciales, primero hay que remitirse a la Ley de Tránsito N° 24.449. Aunque la norma madre no incluye al mate en un listado de prohibiciones explícitas -como sí lo hace, por ejemplo, con el uso de auriculares o el teléfono celular-, establece una obligación de cumplimiento ineludible para todo conductor.