¿Traición en La Libertad Avanza? El enigmático mensaje de Javier Milei en medio de las internas

El Presidente Javier Milei publicó una frase polémica en sus redes en medio de las tensiones que acumula el oficialismo de cara a las elecciones del 2027.

En medio de las tensiones internas que sacuden al oficialismo, el presidente Javier Milei sorprendió este lunes con un enigmático mensaje en sus redes sociales sobre la traición y la confianza, que generó todo tipo de interpretaciones en el mundo político.

" La traición nunca viene de un enemigo... sino de alguien que supo ganarse tu confianza" , fue la frase difundida por el jefe de Estado a través de una historia de Instagram. Sin destinatario explícito, la pregunta en el ámbito político es inevitable: ¿a quién le habla el Presidente?

El posteo se produce en un momento de particular turbulencia para el oficialismo, donde el caso $Libra sigue sumando rispideces internas, al igual que las denuncias que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

posteo milei

A eso se suma la polémica por los viajes de Adorni a Nueva York y Punta del Este, que encendió las alarmas en distintos sectores del Gobierno. La agenda mediática salió del control que tuvo el Poder Ejecutivo desde el triunfo electoral de octubre de 2025, un verdadero problema para el relato libertario que busca ser figura central de cada aspecto de lo que se dice y lo que no.

Las internas que atraviesa el oficialismo

En las últimas semanas el Gobierno pasa por una alta exposición política con traspiés que dejaron al descubierto tensiones internas y reavivaron la puja por el armado de listas de cara a 2027. Las diferencias dentro de La Libertad Avanza comienzan a tomar forma con señales que, puertas adentro, son leídas en clave electoral.

Uno de los focos fue la polémica por los vuelos oficiales de Adorni. En este episodio, la falta de posicionamiento por parte de Patricia Bullrich no pasó inadvertida y alimentó las especulaciones acerca de una ruptura interna. "El silencio también habla. Aparentemente, primero está la política y después las personas", deslizaron desde el entorno.

La presencia de la senadora en el festival de música que se realizó en el Hipódromo de San Isidro, mientras el oficialismo contenía la tormenta, sumó otro punto de fricción. "No fue la mejor decisión mostrarse en el Lollapalooza mientras estábamos dando la cara", señalaron.

bullrich lollapalooza

Con las elecciones legislativas por delante, lo que hoy parece una serie de roces aislados empieza a perfilarse como una disputa más profunda por el poder y la conducción de LLA. En ese tablero, Adorni consolidó su figura como uno de los actores centrales del espacio. Un escenario que promete intensificarse a medida que se acerque el calendario electoral.