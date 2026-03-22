"Fiebre del oro" en Argentina: la frase de Javier Milei que generó polémica y su oferta a Europa

Desde Budapest, el presidente afirmó que Argentina puede abastecer de energía a Europa y proyectó exportaciones por más de US$30.000 millones hacia 2030.

En un contexto de crisis económica, alta inflación y aumento del desempleo, Javier Milei afirmó que el país atraviesa una “fiebre del oro” energética , una definición que generó polémica mientras planteaba a la Argentina como proveedor para Europa .

En su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el presidente puso el foco en el potencial exportador argentino.

En su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el presidente puso el foco en el potencial exportador argentino.

"Por dar un ejemplo, ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa. Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía; imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año", proyectó.

Embed

"Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable, con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos", subrayó.

Además, aseguró haber aplicado un ajuste de 15 puntos del PBI en seis meses y sostuvo que, a partir de esas medidas, la pobreza se redujo del 57% al 30%. Y ratificó su objetivo de terminar con la inflación antes de finalizar su mandato y destacó la baja del riesgo país como un factor de atracción de inversiones.

"Argentina vuelve a ocupar un lugar de protagonismo, no desde la imposición, sino desde el ejemplo y desde lo que tiene para ofrecerle al mundo, impulsando un movimiento más amplio que busca recuperar la grandeza de América sobre la base de la libertad", exclamó.

En su afán de seguir al pie de la letra la agenda de su aliado político Donald Trump, indicó: "Seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre".

Javier Milei: “Vamos a trabajar para hacer de Argentina el país más libre del mundo"

El pasado lunes, Javier Milei estuvo en Córdoba para participar de una actividad en la Bolsa de Comercio de la capital provincial. Se trata de la séptima visita del mandatario al distrito desde que asumió en diciembre de 2023.

Su discurso se concreta en la apertura del ciclo de disertaciones que año tras año realiza la entidad empresaria que preside Manuel Tagle, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

En el inicio de su discurso, que comenzó pasadas las 13 horas, Milei dijo que "Argentina está frente a una gran oportunidad para volver a crecer". En ese sentido, habló del ranking de libertad en diversos países del mundo, consideró que "tan mal no nos está yendo", y marcó: "Nadie logró lo que nosotros logramos".

Embed

"Vamos a trabajar para hacer de Argentina el país más libre del mundo, tan mal no nos está yendo. Nadie logró lo que nosotros logramos en un sistema como el que tenemos", dijo.

"Este camino hacia la libertad tiene un objetivo, pero no todos los instrumentos que tiene la política se pueden usar. Si Argentina está en condiciones de crear valor, podrá crecer", agregó.

"Hay que mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... Argentina podrá crecer", sostuvo Milei en su intervención.

Luego respondió a las críticas sobre su presencia reiterada en algunas provincias. "Voy a las provincias a dar yo las gracias a quienes han decidido acompañar al mejor gobierno de la historia. Tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos", dijo como respuesta a la oposición.